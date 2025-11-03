[오늘의신상]키스 해링의 예술혼 담은 '앱솔루트 해링 에디션'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

페르노리카, '앱솔루트 해링 에디션' 출시

1986년 키스 해링의 오리지널 아트 보틀에 되살린 제품

페르노리카 코리아의 프리미엄 보드카 브랜드 '앱솔루트(ABSOLUT)'가 미국의 전설적인 팝 아티스트 키스 해링(Keith Haring)의 오리지널 아트를 재조명한 '앱솔루트 해링 에디션'을 출시한다고 3일 밝혔다.

키스 해링은 지하철역과 거리 등 일상 공간을 캔버스로 삼아 누구나 예술을 접할 수 있도록 했으며, 예술의 대중화에 크게 기여한 인물로 평가받는다. 또한 패션, 음악, 광고, 디자인 등 다양한 영역과 협업하며 대중적 인지도를 넓혔고, 오늘날까지 문화 전반에 걸쳐 영향력을 발휘하는 창의적 아이콘으로 자리매김했다.

앱솔루트는 '예술은 모두를 위한 것'이라는 그의 철학을 반영해 '앱솔루트 해링 에디션'을 선보였다. 이번 제품은 1986년 앱솔루트와 키스 해링의 첫 협업 이후 약 40년 만에 선보이는 에디션으로, 당시 캠페인을 대표했던 해링의 아이코닉한 아트를 보틀에 직접 구현한 것이 특징이다.

이번 에디션은 해링 특유의 리드미컬한 라인 아트와 생동감 있는 컬러를 병 전체에 정교하게 표현했다. 율동적인 그래픽은 입체적인 양각 기법으로 표현돼 오브제 아트로서의 소장 가치를 더했으며, 원작의 노란 배경과 대조적인 레드·블루 컬러를 그대로 반영해 원화의 감동을 그대로 재현했다. 여기에 해링의 친필 서명과 위트있게 재해석한 앱솔루트 메달리온 장식이 더해져 특별함을 배가시킨다.





미겔 파스칼 페르노리카코리아 마케팅 총괄 전무는 "앱솔루트 해링 에디션은 40년 전 원화의 감동을 되살림과 동시에 앱솔루트의 정체성이자 철학인 '본 투 믹스(Born to Mix)', 즉 어우러짐과 포용의 가치를 잘 묘사한 의미 있는 제품"이라며 "하나의 아트 오브제로서 훌륭한 가치를 지닌 만큼 많은 소비자에게 창의적 영감과 즐거움을 선사할 것으로 기대한다"고 전했다.





