보람상조, '고객신뢰도 1위 프리미엄브랜드대상' 수상

상조서비스 부문 4년 연속 대상

보람상조는 '2025 고객신뢰도 1위 프리미엄브랜드대상'에서 상조서비스 부문 4년 연속 대상을 받았다고 3일 밝혔다.

'고객신뢰도 1위 프리미엄브랜드대상'은 중앙일보와 포브스코리아가 공동 주최하고 소비자 리서치와 빅데이터 분석을 통해 브랜드의 신뢰도와 프리미엄 가치를 평가한다. 브랜드 성과, 서비스 만족도, 미래가치, 고객 신뢰도 등을 종합 심사해 부문별 1위를 선정한다.

김기태 보람상조 대표가 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다. 보람상조

보람상조는 최근 모기업 보람그룹을 통해 상조를 넘어 고객의 일상 전반으로 서비스를 확장하며 '시간의 퀄리티를 높이는 라이프 큐레이터'라는 새로운 브랜드 방향성을 제시하고 있다. 이를 위해 교육·건강·편의·레저·반려동물·헬스케어 등 다양한 분야로 서비스 포트폴리오를 넓혀가고 있다.





보람그룹 관계자는 "이번 수상은 고객과의 신뢰로 꾸준히 쌓아 올린 브랜드 가치의 결과"라며 "앞으로도 고객의 삶 전반에서 감동을 전하는 기업으로 성장하겠다"고 했다.





