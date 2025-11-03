넥슨게임즈, 넥슨재단과 '가족돌봄 아동' 지원에 1억원 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첫해 초록우산 통해 15명 선정

돌봄 부담 경감 패키지 지원

넥슨게임즈는 넥슨재단과 함께 가족돌봄 아동(영 케어러)을 지원하는 사회공헌 사업 '위드 영' 프로젝트를 진행한다고 3일 밝혔다.

황영기 초록우산 회장(왼쪽 세 번째부터), 강인수 넥슨게임즈 경영총괄본부장, 공미정 넥슨재단 사무국장 등이 가족돌봄 아동 지원을 위한 '위드 영' 프로젝트 협약식 이후 기념촬영을 하고 있다. 넥슨게임즈 제공

AD

첫해에는 초록우산을 통해 총 15명의 가족돌봄 아동을 선정, 돌봄 부담 경감 패키지를 지원한다. 이를 위해 초록우산에 1억원을 기부했다.

가족돌봄 아동은 장애, 질병, 노화 등으로 돌봄이 필요한 가족을 보살피거나 생계 책임을 지는 아동·청소년·청년을 뜻한다. 이들은 취약계층이지만, 사회적 인식 부족과 복지 사각지대로 적절한 지원을 받지 못하는 경우가 많다.

돌봄 부담 경감 패키지는 돌봄 코디네이터가 각 아동의 상황에 맞는 케어 플랜을 수립해 지원하는 맞춤형 패키지로 ▲돌봄·교육·건강·주거 문제 해결을 위한 생활비 지원 ▲식료품·생필품 등 필요 물품 정기 배송 ▲복지·의료 정보와 관련 제도 및 지역자원 정보 제공 ▲긴급돌봄서비스 연계 등으로 구성된다.

넥슨게임즈는 중장기적으로 가족돌봄 아동에게 문화 체험 기회를 제공하고, 임직원이 참여하는 봉사 프로그램도 마련하는 등 폭넓은 활동을 펼칠 예정이다.

강인수 넥슨게임즈 경영총괄본부장은 "위드 영 프로젝트를 통해 가족돌봄 아동들이 조금이라도 돌봄 부담을 덜고 미래를 준비하는 데 도움이 되기를 바란다"며 "지속적인 지원을 이어 나가겠다"고 말했다.





AD

김정욱 넥슨재단 이사장은 "가족돌봄 아동들이 겪는 어려움을 함께 나누고 사회적 인식이 제고되기를 기대한다"며 "이들이 건강하게 사회에 진입할 수 있도록 책임 있는 지원을 꾸준히 이어가겠다"고 전했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>