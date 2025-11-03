락앤락, 하반기 최대 프로모션 '락페스타' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 18일까지 락앤락몰에서 진행

락앤락이 2025년 하반기 '락페스타'를 오는 18일까지 진행한다고 3일 밝혔다.

락페스타는 락앤락이 일 년에 단 두 번 진행하는 최대 규모의 프로모션 행사다.

락앤락이 2025년 하반기 '락페스타'를 오는 18일까지 진행한다. 락앤락

이번 락페스타는 락앤락몰에서 진행된다. 프리미엄 쿡웨어 '하드앤라이트 프로', 냉동실 전용 용기 '프리저핏 냉동실 정리 풀세트' 등 락앤락의 베스트셀러 제품을 비롯해 대용량 '제로웨이스트 음식물처리기', 신선보관에 특화된 '프레쉬 마에스트로 진공용기' 등 최신 제품도 만나볼 수 있다.

보온력과 휴대성을 한층 강화한 '올핏 보온도시락', 접이식 구조로 휴대가 간편한 '올스텐 접이식 멀티쿠커', 캠핑·차박 등 활용도가 높은 '슬로 아웃도어 카고박스' 등 다양한 시즌 특화 제품도 선보인다.





락앤락 관계자는 "일상 곳곳에서 사용할 수 있는 유용한 제품들을 합리적인 가격에 만나볼 기회"라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

