패스트캠퍼스, GENCON 2025 AI 콘퍼런스 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

차세대 AI 기술과 트렌드 집중 조명

데이원컴퍼니의 실무 교육 브랜드 패스트캠퍼스는 오는 7일 서울 코엑스에서 'GENCON 2025 인공지능(AI) 콘퍼런스 for AI Future'를 개최한다고 3일 밝혔다.

'GENCON 컨퍼런스'는 글로벌 기술 트렌드의 현재와 미래를 조망하는 패스트캠퍼스의 대표 IT 콘퍼런스다. 올해는 ▲피지컬 AI ▲모빌리티 ▲NPU ▲콘텐츠 등의 키워드를 중심으로 차세대 AI 기술의 구체적 활용 방안과 발전 방향을 조명한다. 엔비디아, 테슬라와 같은 글로벌 테크 기업부터 리벨리온, 와들 등 국내 유망 AI 스타트업까지 총 7명의 연사가 무대에 올라 AI 산업의 미래를 다양한 시각에서 조망할 예정이다.

데이원컴퍼니의 실무 교육 브랜드 패스트캠퍼스는 오는 7일 서울 코엑스에서 'GENCON 2025 인공지능(AI) 콘퍼런스 for AI Future'를 개최한다. 데이원컴퍼니

AD

기술 논의를 넘어 AI가 산업 전반에 미치는 영향에 대해서도 발표가 이어진다. 이승환 삼일PwC 부대표는 'AI로 재정의되는 Finance: 회계법인의 미래 전략'을 주제로 전통적인 회계 업무가 AI와 만나 어떻게 고도화되고 있는지 설명한다. 게임 업계에서는 김윤규 전 락스타게임즈 선임 애니메이터가 '게임 산업 내 AI가 바꿔놓은 제작 환경과 직무 변화'를 통해 AI가 게임 개발 생태계 전반에 불러올 변화의 흐름을 짚는다.





AD

이강민 데이원컴퍼니 대표는 "글로벌 AI 리더들과 함께 최신 트렌드와 실무 인사이트를 공유함으로써 기업과 개인 모두에게 실질적인 경쟁력을 높이는 기회가 되길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>