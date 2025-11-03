광주 1만7천여 명 수능 응시…“안전·공정 시험 만전”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13일 오전 8시40분 전국 동시 실시

광주시교육청, 40개 시험장 725실 운영

광주지역 1만7,731명의 수험생이 오는 13일 치러지는 '2025학년도 대학수학능력시험'에 응시한다. 광주시교육청은 40개 시험장, 725개 시험실을 마련하고 수능 당일까지 모든 상황에 대비한 점검을 마무리하고 있다.

광주시교육청은 오는 13일 오전 8시 40분부터 광주지역 40개 시험장 645실에서 수능을 실시한다고 3일 밝혔다. 각 시험장에는 당일 환자 대비용 별도 시험실 1실과 미응시자 대기실 1실을 추가로 배치해 총 725개 시험실이 운영된다.

시교육청은 안전한 시험 운영을 위해 지난 5월부터 모든 시험장과 시험실을 대상으로 3회 이상 현장점검을 실시하고, 방송시설 등 제반시설을 보완했다. 오는 10일부터 12일까지는 장학관 이상 시험장 점검관을 파견해 최종 점검을 진행한다.

올해 광주지역 수능 응시자는 1만7,731명으로 지난해보다 885명 늘었다. 재학생은 1만2,658명으로 974명 증가했으며, 졸업생은 4,243명으로 177명 줄었다. 검정고시 등 기타 응시자는 830명으로 88명 늘었다.

수험생은 수능 전날인 12일 오전 수험표를 받는다. 재학생과 졸업생은 소속(출신) 학교에서, 검정고시 출신과 다른 시·도 졸업생은 광주교육연구정보원에서 수험표를 수령해야 한다. 수험표를 받은 뒤에는 시험장 출입구와 교실 위치를 미리 확인해야 하지만, 건물 안으로는 들어갈 수 없다.

수험생은 시험 당일 오전 8시 10분까지 입실해야 한다. 수험표·신분증·도시락·물을 반드시 지참하고, 미지참 시 시험장 관리본부에서 도움을 받을 수 있다.

전자기기 등은 어떤 경우에도 시험실에 소지할 수 없으며, 부득이하게 지참했을 경우 1교시 시작 전 감독관에게 제출해야 한다. 시험 종료령이 울린 뒤 답안을 작성하면 부정행위로 처리되며, 매 교시 종료 시 즉시 필기도구를 내려놓아야 한다.

한국사는 필수 응시 영역이며, 4교시 선택과목 시험 시에는 선택한 한 과목의 시험지만 책상 위에 두어야 한다. 답안지는 반드시 검은색 컴퓨터용 사인펜으로 작성하고, 홀짝 문형 표기를 정확히 해야 한다.





시교육청은 지난달 10일부터 수능 종합상황실을 운영하며 문제지 입고부터 출고까지 보관·관리 절차를 강화했다.





