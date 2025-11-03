쿠팡, '메가뷰티쇼' 개최…"35만원 상당 뷰티박스 증정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

23일까지 3주간 진행

5만원 이상 구매 시 '뷰티박스' 추첨 증정

쿠팡이 인기 뷰티 브랜드 제품을 선보이는 '메가뷰티쇼'를 23일까지 3주간 진행한다고 3일 밝혔다.

메가뷰티쇼는 쿠팡이 연 3회 정기적으로 선보이는 대표 뷰티 축제다. 고객들이 가장 선호하는 제품을 파격적인 혜택으로 제공해 매회 큰 호응을 얻고 있다. 이번 행사에는 이자녹스, 메디힐, 바닐라코, 아이오페 등 총 15개 브랜드가 참여한다.

이번 행사에서는 각 브랜드의 대표 상품을 다양하게 만나볼 수 있다. 에이지투웨니스 '샤이닝드롭 에디션 팩트 세트', 이지듀 '멜라 비 토닝 앰플 쿠션 세트', 마녀공장 '딥 포어 클렌징 소다폼', AHC '온리 포 맨 올인원 에센스' 등이 대표적이다.

메가뷰티쇼의 대표 이벤트인 '뷰티박스' 증정 행사도 진행된다. 행사 상품을 5만원 이상 구매한 고객을 대상으로 매주 추첨을 통해 1000명(총 3000명)에게 35만원 상당의 뷰티박스를 증정한다. 뷰티박스는 15개 브랜드의 인기 제품 30종 중 일부가 랜덤으로 구성되며 주차별로 다른 구성품이 제공된다.

1주차에는 ▲에이지투웨니스 케어글로우 립밤 핑크 포 에브리 하트 에디션 ▲AHC 프리미어 앰플 아이크림 포 페이스 라인 타이트닝 ▲마녀공장 비피다 바이옴 앰플 토너 등이 담긴다. 2주차에는 ▲에스트라 세라마이드 인텐스 시트 마스크팩 ▲닥터지 레드 블레미쉬 포 맨 올인원 톤 로션 ▲이자녹스 골드 마스크가, 3주차에는 ▲메디필 레드 락토 콜라겐 앰플 ▲메디힐 블랙헤드 멜팅 클리어 코팩 ▲이지듀 DW-EGF 멜라토닝 원데이 앰플 등이 포함된다. 뷰티박스는 오는 20일 이후 순차 배송될 예정이다.

와우회원에게는 추가 혜택도 제공한다. 인기상품 1+1 특가, 골드박스와 타임딜, 3천 원 할인 쿠폰, 일부 브랜드의 사은품 증정 등 다양한 혜택이 마련됐다.





쿠팡 관계자는 "메가뷰티쇼는 매 시즌 고객이 가장 기다리는 뷰티 행사 중 하나"라며 "올해도 엄선된 브랜드와 풍성한 혜택을 통해 고객이 합리적으로 뷰티 트렌드를 즐길 수 있도록 준비했다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

