한화시스템, '425 위성' 마지막 SAR 위성 탑재체 공급

한화시스템은 지난 2018년부터 '합성개구레이다(SAR) 위성'의 핵심으로 꼽히는 'SAR 센서'와 '데이터링크' 제작에 참여해 군 정찰위성인 '425 위성'의 마지막 5호기에 'SAR 탑재체'를 안정적으로 공급했다.

지난 2일(현지시간) 미국 플로리다주 케이프 커너베럴 우주군기지에서 대한민국 정찰위성 5호기가 실린 스페이스X사의 팰컨-9 발사체가 발사되고 있다. [사진=스페이스X]

3일 한화시스템에 따르면 국방과학연구소가 개발을 주관하는 5호기는 지난 2일(현지 시각), 미국 플로리다주 케이프 커너베럴 우주군 기지에서 스페이스X의 팰컨-9 발사체에 실려 성공적으로 발사됐다.

이로써 주·야간 및 악천후에도 한반도와 주변 지역을 상시 감시·정찰할 수 한국형 킬체인의 핵심인 '감시정찰위성망'이 성공적으로 구축됐으며, 이는 대한민국이 독자적인 군 정찰위성 운용국으로 도약했다는 상징적 의미를 가진다.

'425 사업'은 전자광학·적외선(EO·IR) 위성 1기와 SAR 위성 4기 등 총 5기로 구성된 대한민국의 첫 군 정찰위성 개발 사업이다. 'SAR(사)'와 'EO(이오)'를 합성해 비슷한 발음의 숫자인 '425'로 표현했다.

앞서 발사된 위성들이 해외 선진 기업과의 기술 협력을 통해 제작된 것과 다르게 이번에 발사된 5호기는 SAR 탑재체 조립·통합·시험, SAR 센서의 전자부와 데이터링크 등 핵심 분야의 국산화를 이루며 전체 425 위성의 국산화율을 높이는데 기여했다.

한화시스템은 향후 SAR 탑재체의 완전한 국산화를 위해 해외 의존도가 높고 선진국이 기술 공개를 기피하는 품목인 반사판 안테나·급전 배열 조립체를 국내 개발 중이다. 이러한 기술 자립은 국가 안보와 우주산업 경쟁력 차원에서 큰 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.

한화시스템의 SAR 탑재체는 고속·대용량 데이터링크를 통한 안정적 영상 전송과 뛰어난 전천후 정찰 성능을 자랑한다. 하루 4~6회 한반도를 관측하고 재방문 주기가 짧아 특정 지역에 대한 반복 촬영이 가능하다.





송성찬 한화시스템 우주사업부장은 "대한민국의 독자 감시정찰 능력 확보를 위한 위대한 여정에 한화시스템이 함께 할 수 있어 자랑스럽게 생각한다"며 "앞으로도 한화시스템은 기존에 축적된 위성 기술력을 바탕으로 국가 안보 역량 강화와 국방우주산업 발전에 기여할 것"이라고 말했다.





