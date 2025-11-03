휴온스, 1형 당뇨 수능 수험생에 '덱스콤 G7' 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

·㈜휴온스는 수능을 앞둔 1형 당뇨 수험생들을 위해 연속혈당측정기(CGM) '덱스콤 G7' 수신기(리시버)를 무상 대여한다고 3일 밝혔다.

'덱스콤 G7'은 피부에 부착한 센서를 통해 세포 간질액의 포도당 농도를 측정하고 스마트폰 혹은 전용 리시버를 통해 실시간으로 혈당을 확인할 수 있는 연속혈당측정기다. 1형당뇨병 환자는 당일 혈당 관리에 따라 수험일 컨디션이 크게 좌우된다.

덱스콤 G7 전용 수신기(왼쪽)와 센서(오른쪽). 휴온스

1형 당뇨 환자들은 평소 센서를 스마트폰 혹는 스마트워치와 연동해 혈당을 모니터링하며 컨디션을 관리한다. 하지만 수능 수험장에서는 일부 의료기기를 제외한 전자기기 반입을 엄격히 금지해 스마트폰을 통한 혈당 모니터링이 불가능하다.

이에 환우회를 중심으로 교육부와의 논의가 지속됐고, 현재 연속혈당측정기 리시버는 수능 원서 접수 시 진단서를 제출한 경우에 수험장 반입이 허용되도록 제도가 개선됐다. 국내에서 판매되는 CGM 중 리시버 사용이 가능한 제품은 '덱스콤 G7'이 유일하다.

휴온스는 시험 당일 1형 당뇨 환자들의 안정적인 혈당 관리를 지원하기 위해 ㈔한국1형당뇨병 환우회 및 덱스콤 본사와 협력해 덱스콤 G7 리시버를 무상 지원하기로 결정했다. 휴온스는 수능 전 미리 사용하며 장비에 익숙해질 수 있도록 지난 9월 약 50명의 수험생에게 덱스콤G7 센서와 리시버 배송을 마쳤다.

김미영 ㈔한국1형당뇨병 환우회 대표는 "1형당뇨 학생들의 혈당 상태는 시험 당일 컨디션에 큰 영향을 미친다"며 "지난 몇 년간 수능일 리시버를 무상으로 지원해온 휴온스의 꾸준한 관심과 따뜻한 지원에 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.





송수영 휴온스 대표는 "1형 당뇨를 가진 수험생들이 혈당 관리에 대한 걱정 없이 시험에 집중할 수 있도록 돕고자 이번 지원을 마련했다"며 "수험생들이 평소와 다름없는 컨디션으로 시험을 치르고 원하는 결과를 얻길 바란다"고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

