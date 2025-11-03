울산경제자유구역청, 유망 기술 스타트업 ‘글로벌 유니콘’으로 키운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘울산경제자유구역 대중소 상생 투자 기반’ 연계 행사



3일, 선정기업과 투자사 만남의 날(데모데이) 개최

울산경제자유구역청은 3일 오전 10시 30분 울산창조경제혁신센터 6층 유스타홀에서 '2025년 울산경제자유구역(UFEZ) 대중소 상생 투자 기반' 선정기업과 투자사 만남의 날을 개최한다.

이번 행사는 상반기 공모전에서 선정된 기업들과 투자사와의 만남을 통한 투자유치 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 올해 공모전을 통해 유망기업으로 선정된 △엠티지 △이유씨엔씨 △시리에너지 △스토리지 △인켐스 등 5개 기업이 참여한다.

참여기업들은 투자사인 △신한벤처투자 △엑셀인베스트먼트 △와이앤아처 △벤처포트 △나우아이비캐피탈에 사업 설명과 1:1 투자 상담을 진행한다.

또 HD현대중공업 등 지역 대기업에서도 참석해 유망기업이 보유한 기술을 활용한 협력 방안을 논의할 예정이다.

이경식 울산경제자유구역청장은 "이번 행사를 통해 우수한 기술을 보유한 새싹기업(스타트업)에 대한 투자가 활성화되길 기대한다"라며 "앞으로도 울산이 가진 산업 인프라를 활용해 중소기업의 성장 지원에 최선을 다하겠다"라고 말했다.





울산경자청은 핵심전략산업분야 미래이동수단(모빌리티), 미래화학신소재, 수소·저탄소에너지 기업 유치를 위해 지난 2021년부터 매년 공모전을 통해 유망기업을 발굴하고 현재까지 40개사에 대한 기업성장과 후속 투자유치를 지원하고 있다.

울산경제자유구역청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

