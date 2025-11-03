웅진씽크빅, '웅진스마트올 페스타' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

겨울방학 공부 습관 형성 지원

웅진씽크빅은 겨울방학 시즌 3개월간 대면 수업을 무료로 제공하는 '웅진스마트올 페스타' 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

웅진씽크빅이 창립 45주년을 기념해 마련한 이번 프로모션은 새 학년을 대비하는 겨울방학 동안 집중적인 학습 관리를 통해 아이들이 공부 습관을 꾸준하게 형성할 수 있도록 기획됐다.

웅진씽크빅은 겨울방학 시즌 3개월간 대면수업을 무료로 제공하는 '웅진스마트올 페스타' 프로모션을 진행한다. 웅진씽크빅

AD

11월 한 달간 웅진스마트올에 신규 가입한 고객에게 12월부터 이듬해 2월까지 3개월 동안 대면 수업 무료 혜택을 제공한다.

웅진스마트올은 지난달 인공지능(AI) 서비스와 보상시스템을 강화하고 자발적 학습 습관을 형성할 수 있도록 전면 개편돼 이번 대면 수업 무료 혜택을 통해 이용하면 새 학년을 더욱 효과적으로 대비할 수 있을 것으로 기대된다.





AD

웅진씽크빅 관계자는 "3개월 집중 관리를 통해 아이들이 겨울방학 동안 새 학년을 자신 있게 준비할 수 있도록 지원하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>