[오늘의신상]CJ제일제당, '딤섬의 여왕' 정지선이 인정한 '고메 새우하가우' 출시

투명하고 쫄깃한 피에 꽉 채운 새우소로 식감 살려

CJ제일제당이 외식 전문점 수준의 딤섬 신제품을 선보이며 본격적인 시장 공략에 나선다.

CJ제일제당은 '고메 새우하가우(蝦餃)'를 출시한다고 3일 밝혔다. 지난 9월 첫선을 보인 '고메 샤오롱바오'에 이은 두 번째 제품으로, 냉동만두 1위 노하우와 기술력을 바탕으로 딤섬 시장에서의 영향력도 확대하겠다는 방침이다.

신제품 '고메 새우하가우'는 CJ제일제당이 개발한 최적의 피 배합과 뜨거운 물을 붓는 익반죽 공법으로 만든 속이 비치는 투명하고 쫄깃한 피가 특징이다. 여기에 새우소를 가득 채워 원물 본연의 탱글탱글한 식감을 살렸다. 용기에 담겨 있어 전자레인지 2분 30초면 언제 어디서든 간편하게 전문점 못지않은 딤섬의 맛을 즐길 수 있다.

CJ제일제당은 '딤섬의 여왕' 정지선 셰프를 앰배서더로 내세워 정통 딤섬 전문점의 맛 품질을 그대로 구현한 '고메 딤섬' 제품을 선보이고 있다. 첫 제품인 '고메 샤오롱바오'는 한입 가득 터져 나오는 풍부한 육즙에 얇고 부드러운 피의 정통 딤섬으로, 이마트 트레이더스에 선 론칭하며 소비자들의 큰 호응을 얻고 있다.

CJ제일제당은 이날 네이버 '신상위크' 및 쇼핑라이브 '신상잇쇼'를 통해 신제품 '고메 새우하가우'를 선보일 예정이며, 대형마트에서는 할인 프로모션을 진행한다. 또한 오는 14일부터 2주 동안 CJ제일제당 공식몰 'CJ더마켓' 기획전을 통해 고메 딤섬 2종(샤오롱바오·새우하가우) 구매 고객 대상으로 정지선 셰프의 '티엔미미' 식사권 등을 증정하는 이벤트도 진행할 예정이다.





CJ제일제당 관계자는 "고메 딤섬은 CJ제일제당만의 차별화 기술력으로 외식 전문점 수준의 맛과 품질을 가정에서도 간편하게 즐길 수 있도록 개발된 제품"이라며, "앞으로도 소비자들의 다양한 니즈를 충족시키는 혁신적인 제품을 지속해서 선보일 것"이라고 전했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

