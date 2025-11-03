현대차, '제10회 현대키즈모터쇼 공모전' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"어린이 상상력·아이디어 적극 지원"

현대자동차가 '어린이들의 상상 속 미래도시'를 주제로 '제10회 현대키즈모터쇼' 공모전 온라인 접수를 3일부터 시작한다고 밝혔다.

현대자동차가 '어린이들의 상상 속 미래도시'를 주제로 '제10회 현대키즈모터쇼' 공모전 온라인 접수를 3일부터 시작한다고 밝혔다. 현대차

AD

2016년 시작한 현대키즈모터쇼는 매년 공모 작품 수와 전시 방문객 수가 지속적으로 증가하며 큰 기대를 받고 있다. 올해는 ▲미래 도시 ▲미래 모빌리티 ▲미래 로봇 등 다양한 기술들을 자연스럽게 이해하고, 미래 기술들이 적용된 삶을 상상해 볼 수 있는 기회를 제공할 계획이다.

공모전에 접수된 작품 중 미술, 공학, 도시 등 다양한 분야 전문가의 집단 심사를 받은 300점을 본선 진출작으로 선정, 평가를 통해 부총리 겸 교육부장관상과 현대자동차 대표이사상 각 3점씩, 총 6점의 최우수 수상작을 최종 발표할 예정이다. 최우수 수상작은 내년 5월 가족의 달을 기념해 현대 모터스튜디오 고양에 전시된다.





AD

지성원 현대차 브랜드마케팅본부장은 "지난 10년간 이어온 현대자동차의 대표적인 유스(Youth) 캠페인으로, 어린이들이 모빌리티·로보틱스·친환경 에너지 등 우리가 살아갈 미래도시의 모습을 마음껏 상상하고 도화지에 펼치기 좋은 기회"라며 "어른이 미처 생각하지 못하는 성장세대만의 상상력과 창의적인 아이디어를 소개하고, 이를 적극적으로 지원하고자 한다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>