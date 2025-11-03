인천TP, 방산 중소기업 생산성 향상 지원…13억 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천테크노파크(인천TP)는 '2026년 산업단지 방산 중소기업 생산성 향상 지원사업' 공모에 선정됐다고 3일 밝혔다.

방위사업청에서 주관하는 이 사업은 급증하는 K-방산 무기체계 수출 확대에 신속히 대응하고, 생산설비 고도화와 최적화를 통한 방산 중소 제조기업 제품의 신뢰성 확보를 위해 추진됐다. 내년도 사업비 규모는 약 13억원이다.

주요 지원 내용은 생산설비 개량과 고도화, 검사장비 소프트웨어 개선, 추가 생산설비 증설 지원, 노후 설비 교체와 오버홀(Overhaul) 비용 등으로, 방산 중소 제조기업 4개사를 대상으로 지원할 계획이다.

인천의 경우 전기전자·통신 분야에서 활약하는 대기업 벤더사가 무기체계 관련 부품을 생산하고 있어 이번 사업을 통해 설비 고도화와 공정 개선이 가능하다.





인천TP 관계자는 "이번 공모 사업을 통해 인천의 중소 방산 제조기업의 생산성과 신뢰성을 한 단계 끌어올릴 것"이라며 "국제 방산 시장의 수요 증가에 적극 대응해 인천이 방산 핵심 부품의 공급 거점으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.





