'광명 반려동물 문화축제' 9일 광명시민체육관 잔디광장서 개최

장난감 만들기 등 다양한 체험프로그램 마련

펫플로깅 봉사단 '기후반려견' 발대식도 열려

경기도 광명시는 오는 9일 광명시민체육관 잔디광장에서 '2025년 광명 반려동물 문화축제'를 개최한다.

올해로 4회째를 맞은 이번 축제에서는 반려동물 문화교실, 참여·체험 프로그램 등 다양한 행사가 마련된다.

축제에서는 반려견과 산책하며 쓰레기를 줍는 펫플로깅 봉사단 '기후반려견' 발대식도 함께 열린다. 지난달 모집한 '기후반려견'은 보호자 100명이 반려견과 함께 내년 9월까지 약 1년간 쓰레기 줍기, 유기견 입양 홍보, 책임 있는 반려문화 확산 활동을 벌인다.

반려동물 문화교실에서는 훈련사, 미용사, 수의사 등 반려동물 전문가에게 맞춤 훈련, 건강상담, 기초 미용, 심폐소생술 교육을 받을 수 있다.

반려동물 운동회와 장기자랑 대회에서는 성적이 우수한 참가자에 소정의 상품을 제공한다. 건강달리기, 멍때리기, 어질리티, 장기자랑 대회 등은 현장에서 신청해 참가할 수 있다.

행사장에는 ▲입양체험 ▲반려동물 보물찾기 ▲포토존 ▲노즈워크 장난감 만들기 ▲캐리커처 등 다양한 체험 프로그램을 무료로 즐길 수 있다. 잔디광장에는 반려동물 전용 놀이터도 마련된다.

세부 일정과 행사장 배치도 등은 축제 안내 블로그에서 확인할 수 있다.





박승원 광명시장은 "반려동물 문화축제는 사람과 동물이 함께 행복한 생명존중 도시로 나아가는 발판이 될 것"이라며 "작은 생명 하나하나가 존중받는 따뜻한 공동체가 될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





