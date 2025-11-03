현대차그룹, 싱가포르에 수소발전·운송 생태계 만든다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

싱가포르 경제개발청과 MOU 체결

현대자동차그룹이 싱가포르 정부와 수소를 중심으로 한 저탄소 기술 협력에 나선다.

박재하 현대차그룹 글로벌수소비즈니스사업부 상무(왼쪽)가 경주엑스포대공원 'K-테크 쇼케이스' 행사장에서 클라란스 추아 싱가포르 경제개발청 한국일본 총괄 이사와 '수소 중심 저탄소 기술 개발 기회 발굴을 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 현대차

현대차그룹은 '2025년 APEC 정상회의' 주간 경주엑스포대공원 'K-테크 쇼케이스' 행사장에서 싱가포르 경제개발청(EDB)과 '수소 중심 저탄소 기술 개발 기회 발굴을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 3일 밝혔다. 협약식에는 박재하 현대차그룹 글로벌수소비즈니스사업부 상무와 클라란스 추아(Clarence Chua) EDB 한국·일본 총괄 이사, 트레버 웡(Trevor Wong) 한국·일본 담당 디렉터 등이 참석했다.

현대차그룹은 싱가포르가 수소 중심 저탄소 기술 개발 기회를 발굴하는 데 협력하고, EDB는 현대차그룹이 싱가포르 내 수소 생태계 구축 등 다양한 노력을 지속적으로 추진할 수 있도록 환경 조성을 지원하기로 했다.

향후 현대차그룹은 싱가포르와 도시국가 내 수소 생태계 구축 기반을 마련할 계획이다. 수소에너지를 통한 발전 및 장거리 수소 운송 등 수소 생태계 조성을 위한 기반 작업에 본격 착수할 예정이다. 또 싱가포르와 말레이시아 조호르가 자유무역특구를 체결, 말레이시아와 연계한 동남아 수소 인프라 체계 구현도 기대하고 있다.

현대차그룹은 수소 기술을 알리기 위해 싱가포르 모빌리티 파트너사와 협업도 전개한다. 수소 기반 차량을 운영함으로써 지속 가능한 수소 생태계의 대중적 인식을 자연스레 확산시킬 계획이다.

정 징신(Zheng Jingxin) EDB 모빌리티 담당 이사는 "지속 가능한 기술 개발을 지원함으로써 싱가포르의 저탄소 경제 발전 의지와 밀접하게 부합한다"며 "양측은 현대차그룹 글로벌 네트워크 내에서 싱가포르가 가진 혁신 허브로서의 입지 강화를 위해 지속 노력할 것"이라고 밝혔다.





박재하 상무는 "수소 산업의 기반을 마련하는데 있어 정부의 제도적 지원은 매우 중요하다"며 "EDB와의 협력을 통해 수소 생태계 조성을 위한 정책적 방향성과 실행 기반이 마련되기를 기대한다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

