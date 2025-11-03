SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF, 1주당 250원 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한자산운용은 'SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합'과 'SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합' ETF가 1주당 월분배금을 각각 210원, 250원 지급한다고 3일 밝혔다. 분배락 전일인 지난달 29일 종가 기준 연 환산 분배율은 각각 25.4%, 17.6%에 달한다.

SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF는 기존 평균 월 분배금 150원 대비 100원 늘었다. 국내 커버드콜 ETF 중 월 분배율 1위를 기록했다.

신한자산운용 김기덕 퀀트&ETF운용본부장은 "확보된 재원을 최대한 분배하는 정책을 통해 SOL 팔란티어커버드콜 ETF 시리즈 2종은 상장 이후 6개월 간 높은 수준의 월 분배를 꾸준히 유지해 왔다"고 말했다. 이어 "SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합의 경우 미국 장기국채 쿠폰 이자와 콜옵션 매도 프리미엄이 증가함에 따라 보다 높은 월 분배금을 지급할 수 있었다"고 설명했다.

SOL 팔란티어 커버드콜 ETF 시리즈는 수익성과 안정성을 동시에 갖춘 월배당 전략 상품으로 자리 잡았다. SOL 팔란티어 커버드콜 OTM 상장 당시 80억원이었던 순자산은 반년 만에 2000억원을 돌파했다. 누적 개인 순매수는 1080억원에 달한다.

팔란티어(PLTR)는 AI 기반 데이터 분석 플랫폼을 제공하는 글로벌 선도기업으로 ▲테러 및 사이버 대응 플랫폼 '고담(Gotham)' ▲공급망 및 생산성 최적화 솔루션 '파운드리(Foundry)' ▲운영 자동화 플랫폼 '아폴로(Apollo)' ▲기업용 생성형 AI 솔루션 'AIP(AI Platform)' 등

다양한 핵심 제품군을 보유하고 있다.

김 본부장은 "팔란티어의 데이터·분석 플랫폼과 엔비디아의 AI 하드웨어·모델 인프라가 결합함으로써 제조·물류·공급망 등 기업과 정부의 복잡한 운영 시스템에 AI를 실시간으로 적용할 수 있는 통합 솔루션이 구현됐다"고 소개했다.





SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합 ETF는 팔란티어 주가 상승에 일부 참여하면서 OTM(Out-of-the-Money) 콜옵션 매도를 통해 공격적으로 인컴을 창출하는 전략을 구사한다. SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF는 팔란티어 비중을 최대 30%까지 편입하는 동시에 미국 장기국채를 활용한 커버드콜 전략을 더해 보다 안정적인 월분배 수익을 추구한다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

