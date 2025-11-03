경기도, 5일 미래 첨단기술 '디지털퓨쳐쇼' 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첨단 기술을 한자리에서 만나볼 수 있는 '2025 디지털퓨처쇼'가 5일 개막한다.

경기도는 고양 일산 킨텍스 제1전시장에서 오는 7일까지 사흘간 롯데 칼리버스, 영인모빌리티, 모비어스 등 메타버스와 로보틱스 첨단기술을 보유한 200여 기업이 참여한 가운데 전시 및 체험행사를 개최한다고 3일 밝혔다.

올해로 6회째를 맞는 '2025년 디지털퓨처쇼'는 경기도가 주최하고 킨텍스가 주관하는 미래성장산업 대표 전시·상담회다.

도내 유망 기업들이 참여해 ▲수출·구매·투자상담회 ▲바이어 미팅 ▲콘퍼런스 등 다양한 기업 간 거래(B2B)를 진행한다.

차세대 메타버스 플랫폼 회사인 롯데 칼리버스는 이번 행사에서 공식 출시를 앞둔 가상현실(VR) 앱과 스마트폰용 3D 변환 필름, 전용 앱을 통해 실감형 몰입 콘텐츠를 선보인다.

경기도의 '디지털 퓨쳐쇼' 포스터

영인모빌리티는 중국 유니트리(Unitree)사의 휴머노이드 로봇 실증사례를 발표 공개한다.

경기도는 행사 기간 콘퍼런스와 비즈니스 프로그램을 통해 글로벌 기술 트렌드와 비즈니스 전략을 공유할 계획이다. 또 6일에는 과학 커뮤니케이터 궤도가 출연해 '예술과 과학기술의 융합'을 주제로 특별 강연을 한다.

배영상 경기도 디지털혁신과장은 "디지털퓨처쇼는 로봇, 인공지능, 드론 등 첨단기술 산업의 현재와 미래를 한자리에서 살펴볼 수 있는 자리"라며 "경기도는 이번 전시회를 통해 도내 글로벌 기술 트렌드에 대응하고 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





한편 이번 행사는 국내 최대 첨단기술 전시회 '대한민국 첨단기술 대전(RAD KOREA WEEK)'의 일부로 개최돼 로봇 월드, 디지털 미디어테크 쇼, 드론 도심항공 모빌리티 박람회가 동시에 열린다. 'RAD'는 로봇(Robot), 인공지능(AI), 드론(Drone)과 디지털(Digital) 산업을 합성한 것이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

