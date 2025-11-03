소룩스, 제6회차 CB 11일 납입…아리바이오 지분 추가 취득 및 임상 활용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

조명 및 친환경 사업 전문기업 소룩스는 제6회차 전환사채 발행과 관련한 투자확약서를 공식 수령하고 납입일을 오는 11일로 확정했다고 3일 밝혔다.

이번 전환사채 발행은 소룩스의 전략적 투자 및 바이오 분야 진출 가속화를 위한 조치다. 확보한 자금은 ▲아리바이오 지분 추가 취득을 통한 경영권 지배력 확대 ▲막바지 단계에 접어든 알츠하이머 치료제 임상 자금 지원 등에 활용될 예정이다.

소룩스 관계자는 "실사 과정이 길어지며 일정이 일부 조정됐으나 투자자와의 신뢰를 바탕으로 납입 일정이 확정된 만큼 자금 집행이 곧바로 이어질 예정"이라며 "아리바이오와의 전략적 연계를 통해 바이오 사업 가치 상승과 소룩스의 중장기 성장성을 동시에 강화할 것"이라고 밝혔다.





AD

소룩스는 납입 완료 이후 구체적인 지분 취득 규모와 자금 운용 계획을 공시를 통해 공개할 예정이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>