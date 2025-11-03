[폴폴뉴스]李대통령 지지율 53%…3주 만에 반등

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

리얼미터,51.2%→53.0% 1.8%포인트↑

관세협상·코스피 4000 호재 작용

민주당 45.4%·국민의힘 37.9% 기록

한미 관세협상 타결과 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등을 거치면서 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 3주 만에 반등했다.

3일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 지난달 27일부터 31일까지 전국 18세 이상 남녀 2517명 대상으로 무선전화 자동응답 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트이며 응답률은 5.1%)에 따르면 이 대통령의 국정수행 지지도는 51.2%에서 53.0%로 1.8%포인트 상승했다. 이 대통령 지지율은 10월1주 53.5%를 기록한 이후 소폭 내림세를 보였는데, 분위기가 반전된 것이다. 이 대통령 국정수행과 관련해 부정평가는 지난주 조사보다 1.6%포인트 하락한 43.3%로 나타났다.

리얼미터는 "APEC 2025 정상회의를 중심으로 한 한미 정상회담에서 관세 협상 타결 등 '실용외교' 성과와 코스피 4000 돌파, 3분기 국내총생산(GDP) 1.2% 성장 등 경제 지표 호조가 지지도 상승의 주요 동력으로 작용한 것으로 보인다"고 분석했다.

정당지지도 관련 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 지난달 30일부터 31일까지 전국 18세 이상 남녀 1004명 대상으로 무선전화 자동응답 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 응답률은 4.1%)에서 집권당인 더불어민주당도 3주 만에 반등했다. 민주당 지지율은 지난주보다 1.3%포인트 오른 45.4%를 기록했다. 국민의힘은 0.6%포인트 오른 37.9%였다. 개혁신당은 2.8%, 조국혁신당은 1.8%로 각각 조사됐다.





여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





