나인아이 이든, 개인 유튜브 채널 '낮이든밤이든' 개설

"진짜 내 모습 보여주고 싶다"

그룹 나인아이 이든. 이든 제공

그룹 나인아이(NINE.i)의 이든(EDEN)이 팬들과의 소통을 위한 개인 유튜브 채널을 연다.

관계자는 "이든이 오는 7일 유튜브 채널 '낮이든밤이든'을 개설한다"고 3일 밝혔다.

이든은 새 채널을 통해 브이로그, 보컬 커버, 토크, 리액션 등 다양한 형식의 콘텐츠를 선보일 예정이다. 채널명 '낮이든밤이든'은 본인이 직접 정한 이름이다. 그는 "시간과 공간을 가리지 않고 진짜 나의 모습을 공유하고 싶다"고 전했다.

관계자는 "이번 채널은 단순한 아이돌 영상이 아니라 이든의 삶과 취향, 시선이 담긴 콘텐츠를 통해 글로벌 팬들과 더 깊은 소통을 이어가는 것을 목표로 한다"며 "무대 위와 일상 속 경계를 허문 '진짜 이든'의 모습을 보여줄 계획"이라고 설명했다.

이든은 팬들과 함께 만들어가는 시그니처 콘텐츠도 예고해 기대를 높였다. 앞서 그는 SBS와 아이치이(iQIYI)의 한중 합작 서바이벌 예능 '스타라이트 보이즈(Starlight Boys)' 출연으로 화제를 모은 바 있다.





이번 개인 채널 개설은 이든이 음악 활동뿐 아니라 일상과 생각을 직접 전하며 팬들과 소통 범위를 넓히는 새로운 시도로 주목된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

