경남동부 안전문화실천추진단, 외국인 노동자와 ‘안전한 일터’ 만든다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양산 회야강서 VR체험·캠페인… 산업안전 실천문화 확산

경남동부지역 안전문화실천추진단(단장 권구형, 안실단)이 외국인 노동자들과 함께 산업현장의 안전문화 확산에 나섰다.

안실단은 지난 2일 양산 소남교 아래 회야강 둔치에서 열린 '외국인노동자 락(樂) 페스티벌'에 참여해 VR 체험 부스를 운영하고, '안전한 일터 프로젝트' 홍보 캠페인을 전개했다.

안실단이 회야강 둔치에서 열린 '외국인노동자 락 페스티벌'에 참여해 VR체험부스를 운영하고 있다. 경남동부지역 안전문화실천추진단 제공

AD

이날 안실단은 축제에 참여한 외국인 노동자들을 대상으로 산업안전 VR 체험교육을 실시했다. 현장에서는 지게차·사다리 작업 등 기본 안전수칙을 비롯해 각종 산업재해 사례와 예방대책을 체험형 콘텐츠로 구현해 호응을 얻었다.

체험을 마친 노동자들에게는 '12대 핵심안전수칙' 문구가 새겨진 기념품이 제공돼, 안전의 중요성을 다시금 되새기는 계기가 됐다.





AD

안실단 관계자는 "외국인 노동자들이 산업현장에서 가장 취약한 부분이 안전"이라며 "다국적 근로자들이 공감할 수 있는 체험형 교육과 캠페인을 지속 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>