'2025 해남미남축제' 성황리 폐막…맛·멋 고장 해남 매력 뽐내

행사 기간 24만3천명 방문

'515 김치 비빔' 등 체험 인기

'2025 해남미남축제'가 땅끝 해남의 맛과 멋을 한껏 담아내며 사흘간의 일정을 성공적으로 마무리했다.

2일 해남군에 따르면 이번 축제는 지난 10월 31일부터 이날까지 두륜산 도립공원 일원에서 열렸으며, 행사 기간 동안 24만3,000여 명이 방문한 것으로 집계됐다.

'2025 해남미남축제'가 땅끝 해남의 맛과 멋을 담아내며 사흘간의 일정을 성공적으로 마무리했다. 해남군 제공

해남미남축제는 전국 최고 품질을 자랑하는 해남의 쌀·배추·고구마·김 등 농수특산물을 주제로 한 지역 대표 축제다. 올해는 가을 햇살 아래 지역민과 관광객이 함께 어우러지며 '맛의 고장' 해남의 진면목을 보여줬다.

축제 첫날인 31일에는 14개 읍·면 주민들이 참여한 특산물 퍼레이드와 '해남 8미(八味)' 선포 퍼포먼스가 열렸고, 개막식 뒤 열린 미남트롯축하쇼에서는 관람객들의 뜨거운 호응이 이어졌다.

가장 큰 관심을 끈 프로그램은 관광객 250명이 함께한 '515 김치 비빔' 행사였다. 해남의 515개 마을을 상징하는 배추를 사용해 김치를 버무리며 지역 농산물의 우수성을 널리 알렸다. 이어 해남쌀과 김으로 만든 '2025 떡국 나눔' 행사도 인기를 끌었다.

이밖에 해남 8미로 구성된 '해남밥상관', 지역 음식점들이 운영한 '미남푸드관', 특산물 간식을 선보인 '주전부리관' 등에도 관람객들의 발길이 끊이지 않았다. 해남의 농수특산물과 가공식품을 직접 구입하려는 관광객들로 판매 부스마다 긴 줄이 이어졌다.

515개 마을을 상징하는 배추 김치 버무리기 행사에는 명현관 해남군수, 박지원 국회의원, 이성옥 해남군의회 의장, 김성일 도의원 등 정계인사들이 함께 참여했다. 이준경 기자

올해는 해남 청정바다의 대표 특산물인 김을 주제로 한 '김 주제관'이 새로 운영됐다. 김의 생육과정과 품종, 수출 현황을 한눈에 볼 수 있어 방문객들로부터 호평을 받았다.

축제장 주변은 2만8,000여 점의 국화로 꾸며져 완연한 가을 정취를 자아냈다. 국화 향연장은 공룡 조형물과 화려한 조명으로 장식돼 낮과 밤 모두 아름다운 볼거리를 제공했다. 특히 올해는 축제장 내 모든 음식점이 일회용품을 사용하지 않고 다회용기를 도입해 쓰레기 발생을 최소화했다. 해남군은 이번 축제를 '친환경 축제'로 전환하는 계기로 삼겠다는 방침이다.





명현관 군수는 "땅끝 해남의 풍요로운 계절을 담은 해남미남축제가 많은 관광객이 찾은 가운데 안전하고 깨끗하게 마무리됐다"며 "내년에는 전 국민이 함께 즐길 수 있는 건강한 축제로 다시 찾아뵙겠다"고 밝혔다.





