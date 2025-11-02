포항시, 세계와 나란히… 글로벌 스마트도시로 '우뚝', WeGO 정식 회원 승인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 200여개 도시와 함께 디지털 혁신도시 위상 강화



세계스마트시티 어워즈 수상이어 글로벌 네트워크 진입

포항시는 지난 29일부터 31일까지 아랍에미리트 아부다비에서 열린 '세계스마트시티기구(WeGO) 집행위원회(EXCOM)'에서 정식 회원으로 승인됐다고 전했다.

WeGO는 2010년 설립된 세계 최초이자 최대 규모의 스마트시티 국제기구로, 전 세계 60여개국 200여개 도시와 기관이 회원으로 참여하고 있다.

스마트시티 정책과 디지털 전환, 도시 간 협력을 주도하며 글로벌 혁신 네트워크를 이끌고 있다.

포항시는 올해 초 준회원으로 가입한 이후 스마트시티 정책과 기술교류 분야에서 활발히 활동해왔으며, 이번 집행위원회에는 허정욱 도시안전주택국장을 단장으로 한 대표단이 참석했다.

대표단은 각국 시장단·고위 대표들과 스마트시티와 AI 서비스, 데이터 혁신 전략을 공유하며 글로벌 스마트도시의 미래 방향을 함께 모색했다.

허정욱 국장은 "이번 정회원 승인은 포항시가 추진해온 스마트도시 정책과 기술력이 국제적으로 인정을 받은 결과"라며 "앞으로 WeGO의 국제 공동연구, 기술교류, 글로벌 공모사업 등에 적극 참여해 포항을 동북아 대표 스마트도시로 성장시키겠다"고 말했다.

포항시는 이번 정식 승인을 계기로 2029년 WeGO 총회 유치를 추진한다. WeGO 총회는 전 세계 스마트시티 선도 도시들이 한자리에 모이는 국제 행사로, 개최 도시는 도시 브랜드와 위상이 높아지고 산업 협력의 기회도 확대된다.

시는 이를 통해 AI·데이터 기반 스마트도시 모델을 세계로 확산하고, 도시 외교와 산업 협력을 강화할 계획이다.

포항시는 지난 9월 서울 코엑스에서 열린 'Smart Life Week 2025 스마트시티 어워드'에서 전 세계 수백 개 도시가 참여한 가운데 국내 도시로는 유일하게 본상을 받았다.

이는 포항시의 AI 기반 시민 체감형 스마트서비스가 국내외에서 높은 평가를 받은 결과로, 이번 WeGO 정회원 승인은 이러한 성과의 연장선으로 평가된다.





포항시는 앞으로 글로벌 도시 간 공동연구와 기술교류, 국제포럼 유치, R＆D 사업 추진 등 국제협력 활동을 본격화해 지속가능한 글로벌 스마트도시로 도약한다는 비전을 제시했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

