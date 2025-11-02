남양주 물들인 예술의 향연 '제18회 남양주 예술제' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, ‘제18회 남양주 예술제’ 성황리에 폐막

남양주 예술인·시민이 함께 만든 문화예술 교류의 장

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 1일 이석영광장에서 '제18회 남양주예술제'가 성황리에 막을 내렸다고 2일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 1일 이석영광장에서 '제18회 남양주예술제'에 참석하고 있다. 남양주시 제공

AD

2025년 경기도 지역대표 공연예술제 지원사업의 일환으로 추진된 이번 예술제는 (사)한국예총 남양주지회(회장 임용석) 주관으로 개최됐다.

행사는 국악, 연극, 음악을 비롯한 다양한 공연과 미술·사진 전시, 체험 프로그램으로 구성돼 가족 단위 방문객은 물론 청소년과 어르신까지 여러 세대의 시민들이 참여해 예술로 하나되는 시간을 보냈다.

개막행사인 대형 천 서예 퍼포먼스를 시작으로, '고종황제가 사랑한 민요'를 주제로 한 국악 공연, 카메라 셔터 소리에 맞춰 가족의 추억을 표현한 마임극, 현대인의 스트레스를 유쾌하게 풀어낸 연극 등이 관객들의 박수를 이끌었다.

또한 광장 곳곳에는 시민이 직접 참여할 수 있는 광장 북 피크닉, 미술 워크숍 등 다양한 체험이 마련돼 어린이와 가족 방문객들에게 예술 향유의 기회를 제공했다.

행사에 참석한 주광덕 시장은 시민들과 함께 공연을 관람하고 전시, 체험 프로그램을 둘러보며 지역 예술인들을 격려했다.





AD

주 시장은 "남양주예술제는 시민과 예술인이 함께 만들어 가는 축제"라며 "예술이 일상 속으로 스며드는 남양주를 만들기 위해 앞으로도 시가 든든히 뒷받침하겠다"고 전했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>