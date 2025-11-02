인천공항공사, 다문화 가족 통합 캠프 행사 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천국제공항공사는 다문화 사회공헌 사업의 일환으로 국내 거주 다문화 가족 초청 통합캠프인 '가치마을 가족 나들이' 행사를 성황리에 개최했다고 2일 밝혔다.

지난 1일 공사 항공교육원에서 열린 이번 행사는 공사가 사회책임경영 3대 전략방향의 일환이다. 다문화 사회공헌 사업에 참여하는 모든 가정을 아우르는 통합 교류 행사다.

이날 행사에는 인천국제공항공사 신가균 경영본부장을 포함한 공사 임직원과 인천·경기 지역에 거주하는 베트남, 필리핀, 우즈베키스탄, 태국, 캄보디아, 중국, 몽골, 키르기스스탄, 카자흐스탄, 러시아 등 10개국의 이주배경을 가진 50가정에서 약 300명이 참여했다.

지난 1일 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 국내 거주 다문화 가족 초청 통합캠프인 ‘가치마을 가족 나들이’ 행사에서 참여자들이 단체사진을 촬영하고 있다. 인천국제공항공사 제공

이날 행사에서는 우리집 가훈족자 만들기, 가족사진관, 네트워킹 미션, 전통놀이, 체험부스 등 다양한 체험활동을 포함해 각 가정끼리 서로 소통하고 교류할 수 있는 참여형 프로그램이 다채롭게 마련됐다.

이번 행사에 참여한 우즈베키스탄 결혼이민여성 최마리아(42세) 씨는 "친정 부모님, 배우자, 자녀 3대가 함께 다양한 체험을 하면서 가족끼리 돈독해지는 시간이 됐다"며 "가족캠프가 끝난 이후에도 친구처럼 연락하며 지낼 수 있는 가족이 생겨서 기쁘다"고 참여 소감을 전했다.

공사는 이번 행사를 위해 공사에서 추진 중인 다문화 사회공헌 사업의 참여가정을 대상으로 참여 신청을 받았으며, 지역별 다문화 센터 및 사회공헌 협력기관과 협력하여 다양한 이주배경의 50개 가정을 선발했다.

올해 공사는 △다문화 청소년 교육지원 사업(인천공항 가치점프), △다문화 가족 부모초청 사업, △다문화 한부모 가정 지원사업 △다문화 생활환경 개선 사업 등 다문화 가정의 국내정착을 지원하는 다양한 사회공헌 사업을 진행 중이다.





이학재 인천국제공항공사 사장은 "공사는 대한민국 관문공항의 운영기업으로서 다문화 가정이 한국사회에 정착하고 소속감을 느낄 수 있도록 다양한 지원사업을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

