KB금융, 현대백화점과 금융·유통 시너지 협력 모델 구축 '맞손'

지난달 31일 KB금융의 프리미엄 종합자산관리센터 ‘KB 골드앤와이즈 더퍼스트(GOLD&WISE the FIRST) 압구정’에서 진행된 업무협약식에서 양종희 KB금융그룹 회장과 장호진 현대지에프홀딩스 사장이 기념 촬영을 하고 있다. KB금융 제공

KB금융그룹이 현대백화점그룹과 고객 경험 혁신 및 금융·유통 시너지 협력 모델 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

KB금융에 따르면 지난달 31일 서울 강남구 압구정동에 위치한 프리미엄 종합자산관리센터 'KB 골드 앤 와이즈 더 퍼스트(GOLD&WISE the FIRST) 압구정'에서 진행된 협약식에는 양종희 KB금융그룹 회장, 박병곤 KB국민은행 영업그룹 부행장과 장호진 현대지에프홀딩스 사장, 정지영 현대백화점 사장이 참석했다.

KB금융과 현대백화점은 이번 업무협약을 통해 ▲고객 기반 확대·고객 접점 강화 ▲제휴 상품·서비스 출시 ▲ESG(환경·사회·지배구조) 기반 사회공헌 협력 등 고객 가치를 중심으로 한 실질적 협업을 추진한다. 금융과 유통을 아우르는 프리미엄 브랜드 가치를 결합해 고객에게 자산과 라이프스타일 전반을 함께 관리받는 고도화된 경험을 제공할 방침이다.

현대백화점의 쇼핑 혜택과 KB금융의 고금리 혜택을 결합한 전용 통장 등 제휴 상품, KB스타뱅킹 등 KB금융 플랫폼을 활용한 간편 결제 서비스, 양사의 포인트 연계 서비스 등 다양한 영역에서 고객 편의와 만족도를 높일 수 있는 상품과 서비스를 도입한다.

최상위 고객을 위한 전용 프로그램과 우대 서비스로 프리미엄 고객 혜택도 강화한다. KB금융은 프리미엄 종합자산관리센터 'KB 골드 앤 와이즈 더퍼스트'를 통해 현대백화점 최상위 고객을 위한 금융 서비스를 선보인다. 현대백화점은 'KB 골드 앤 와이즈 더퍼스트' 고객이 현대백화점을 이용할 경우, 퍼스널 쇼퍼 동행 등 쇼핑 서비스와 혜택을 제공한다.

또한, KB금융은 우수 소상공인의 성장을 지원하기 위해 중소벤처기업부와 협업해 현대백화점그룹의 유통·판매 채널을 활용한 팝업스토어 운영을 검토한다. 현대백화점에 입점한 소상공인을 대상으로 백화점 매출에 기반한 공급망 금융 등 경영 부담 완화를 위한 금융지원 솔루션도 마련한다. 이를 통해 소상공인과의 동반 성장에 바탕을 둔 지속가능한 사회적 가치를 창출한다는 방침이다.

한편 이달에는 현대백화점에서 시니어 고객을 위한 금융·비금융 협업 강좌를 개최한다. 투자전략·가업승계·절세 노하우 등 KB금융의 금융 콘텐츠와 현대백화점의 여가·취미 콘텐츠를 제공하며 양사 고객과의 접점을 확장해 나갈 예정이다.





KB금융 관계자는 "이번 협약은 국내 대표 금융 그룹과 유통그룹의 전략적 협력을 기반으로, 새로운 고객 경험과 시너지 모델을 제시하는 의미 있는 출발점이 될 것"이라며 "고객에게 차별화된 가치를 제공하고, 더욱 신뢰받고 사랑받는 기업으로 성장하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

