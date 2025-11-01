남양주시의회, 제7회 남양주시의회 의장기 드론대회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시의회(의장 조성대)는 1일 남양주체육문화센터 게이트볼장에서 제7회 남양주시의회 의장기 드론대회를 개최했다고 밝혔다.

남양주시의회가 1일 남양주체육문화센터 게이트볼장에서 제7회 남양주시의회 의장기 드론대회를 개최하고 있다. 남양주시의회 제공

남양주시의회·남양주시체육회가 주최하고 남양주시드론항공협회가 주관한 이번 대회는 드론의 저변 확대와 생활체육 활성화를 위해 마련됐으며, 초등학생과 중학생 등 학생들을 위한 대회로 제7회 남양주시의회 의장기 체육대회에서 올해 처음으로 선정됐다.

이날 대회 시작에 앞서 개회식에는 조성대 남양주시의회 의장, 이진환 운영위원장, 한근수 자치행정위원장을 비롯한 홍지선 부시장, 남양주시 드론항공협회 박준진 회장 및 임원진 등이 참석했으며 △내빈소개 △개식선언 △대회사 및 의장상 표창 △환영사, 축사, 격려사 △기념촬영 순으로 진행됐다.

조성대 의장은 대회사에서 "오늘 의장기 드론대회에 참가해 주신 학부모님들과 학생 여러분들을 환영하며, 이번 의장기 드론대회는 성인 중심이 아닌 학생들을 위한 드론대회로 남양주시의회 의장기 대회 종목으로 처음 선정했다"고 밝혔다.

이어 "드론은 이제 단순한 취미나 스포츠를 넘어 미래 산업을 선도할 핵심 기술로 발전하고 있으며, 특히 긴급 상황에서는 사람의 생명을 구하는 역할도 톡톡히 해내는 등 드론의 신속한 대응이 재난 현장에서 큰 힘이 되고 있다"고 말했다.





조 의장은 "오늘 특별히 장애인복지관 친구들이 준비한 드론축구도 시범경기로 펼쳐질 예정인데, 이 경기는 세대와 장애의 벽을 넘어 모두가 함께 즐길 수 있는 스포츠임을 보여줄 것이며, 오늘 대회에 참가한 선수들 모두가 훗날 대한민국을 대표하는 드론 전문가로 성장하길 진심으로 응원한다"고 격려와 응원의 메시지를 전했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

