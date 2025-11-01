김진태 지사 "춘천대첩 전승 의미 살려 국방경제·방위산업 육성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, 제75주년 춘천대첩 전승행사 개최

'K-밀리터리 페스티벌' 춘천서 열려

김진태 강원특별자치도지사가 1일 제75주년 춘천지구전투 전승행사에 참석했다.

김진태 강원특별자치도지사가 1일 제75주년 춘천지구전투 전승행사에 참석해 기념사를 하고 있다. 강원도 제공

'케이(K)-밀리터리 페스티벌: 춘천대첩'이라는 부제로 열린 이번 기념식은 6·25전쟁 당시 대한민국의 운명을 바꾼 춘천지구전투의 의미를 상기하고 다양한 장비 전시 및 군장비 체험 등을 통해 민·관·군이 함께하는 축제의 자리로 마련되었다.

이번 행사는 시민화합을 위한 무대공연을 강화하고, AI를 통한 고(故) 김종오 장군과 심일 소령을 영상으로 복원하여 화합의 메시지를 전달하고 시민들의 자발적인 참여 및 체험을 위하여 군 문화 체험프로그램 및 홍보부스를 40여 개 운영한다.

김진태 강원특별자치도지사가 1일 제75주년 춘천지구전투 전승행사에 참석해 기념사를 하고 있다. 강원도 제공

제75주년 춘천지구전투 전승행사(10월 31일~11월 2일)는 10월 31일 전야제 공연 및 드론라이트쇼를 시작으로, 2일차에 고(故) 심일 소령 추모식 및 전승행사 기념식과 참전용사 위로연을 진행하며, 부대행사로 시민참여부스도 마련하여 운영한다.

김 지사는 기념식에서 "강원도에서는 춘천 대첩의 전승 의미를 더 살려나가는 의미에서 여섯번째 미래산업으로 강원형 국방경제 방위산업을 육성하고 있다"고 말했다.





김진태 강원특별자치도지사가 1일 제75주년 춘천지구전투 전승행사에 참석해 헌화를 하고 있다. 강원도 제공

이어 "참전 용사분들의 배우자 승계문제도 지자체 중에서 최초로 국가보훈부에 정식 건의했다"며 "중앙정부와 힘을 합쳐 남아계시는 배우자분들에게도 수당이 지급되도록 하겠다"고 덧붙였다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

