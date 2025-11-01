김동근 시장 "호원천 '도심 속 명소' 재탄생…'시민 삶 바꾸는 도시' 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의정부시, 호원천 생태하천 복원사업 준공식 열려

136억원 투입…6년 만에 '생태하천'으로 완벽 복원

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 31일 호원천 내 생태교육장에서 '호원천 생태하천 복원사업 준공식'을 개최했다.

김동근 시장이 지난 31일 '호원천 생태하천 복원사업 준공식'에서 참석자들과 테이프 커팅을 하고 있다. 의정부시 제공

이번 사업은 건천화됐던 호원천을 맑은 물이 흐르는 생태하천으로 복원하기 위해 추진됐으며, 도비 68억원과 시비 68억원 등 총 136억원이 투입됐다.

시는 2020년부터 올해까지 6년에 걸쳐 ▲생태수로 복원 ▲하수관로 정비 ▲유지용수 공급관로 설치 ▲생태계 교란종 제거 ▲하천변 생태탐방로 및 생태교육장 조성 등 시민이 직접 체감할 수 있는 생태·휴식공간을 조성했다.

이번 복원사업을 통해 호원천은 도심 속 생명이 살아 숨 쉬는 하천으로 탈바꿈했으며, 물순환 기능이 회복되고 주민들이 산책과 휴식을 즐길 수 있는 친수공간으로 거듭났다.

김동근 시장은 "호원천은 오랜 세월 시민 곁에 있었지만 다가가기 어려운 하천이었다"며 "이제는 시민 모두가 걸으며 쉬고 즐길 수 있는 공간으로 되살아나 매우 뜻깊다. 앞으로도 '시민의 삶을 바꾸는 도시'를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





김동근 시장이 지난 31일 '호원천 생태하천 복원사업 준공식'에서 호원천을 둘러보고 있다. 의정부시 제공

한편, 시는 준공 이후에도 수질 관리와 생태계 모니터링, 유지관리 활동을 지속해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 쾌적한 생태하천 환경을 유지할 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

