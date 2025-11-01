[경주APEC]씨티그룹 CEO 만난 金총리 "150兆 국민성장펀드 참여를"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김민석 국무총리는 지난 31일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자 회의(CEO Summit) 참석차 방한한 제인 프레이저 씨티그룹 CEO를 접견하고 '150조원' 규모의 국민성장펀드에 대한 관심을 당부했다.

김민석 국무총리(오른쪽)와 제인 프레이저 씨티그룹 최고경영자(CEO)가 31일 경주 예술의 전당에서 만나 악수를 나누고 있다. 국무조정실

국무조정실에 따르면 김 총리는 이날 오후 경주 예술의 전당에서 프레지어 CEO를 만나 "우리 정부는 한국경제의 생산구조 전반을 인공지능(AI) 기반으로 업그레이드해 경쟁국을 압도하는 초혁신 달성을 추진 중"이라며 "이를 달성하기 위해 150조원 규모의 국민성장펀드를 조성을 계획 중"이라고 소개했다.

김 총리는 "한국 정부가 구상하는 국민성장펀드와 이를 통한 대규모 프로젝트 추진을 위해서는 글로벌 자금의 참여도 매우 중요하다"면서 "한국에서 오랜 기간 영업을 해 시장에 대한 이해도가 높은 씨티뱅크가 선도적으로 참여한다면, 부가가치를 확대하고 역내 위상을 확대하는 계기가 될 것"이라며 씨티그룹의 관심과 참여를 요청했다.





프레이저 CEO는 이번 APEC 계기 경주를 방문해 기쁘다며 "최고경영자 회의 세션에서 국제경제 이슈에 대한 씨티그룹의 비전을 공유할 수 있어 더욱 의미 있는 방한이 됐다"고 말했다. 이어 "한국 정부의 경제전략과 비전을 평가한다"며 "한강의 기적을 일군 한국이라면 오늘날 전략적 경쟁 심화 속에서도 AI, 로보틱스 등 글로벌 미래 핵심 산업을 토대로 경제를 발전시켜 나갈 수 있을 것"이라고 말했다.





