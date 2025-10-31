60만명 방문…2025 가을, 고석정 꽃밭 화려한 계절의 마침표 찍다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

철원군, '국민 꽃밭 철원' 위상 입증

기후 변화 대응·완성도 높은 운영

지역 상생 꽃 피운 '고석정 꽃밭'

강원도 철원군의 대표 관광명소인 고석정 꽃밭이 2025년 가을 시즌 운영을 성공적으로 마무리했다. 지난 8월 27일 개장해 11월 2일까지 약 두 달간 운영된 이번 시즌에는 약 60만명의 관광객이 방문하여 다시 한번 '국민 꽃밭 철원'의 위상을 입증했다.

철원군의 대표 관광명소인 고석정 꽃밭이 2025년 가을 시즌 운영을 성공적으로 마무리했다. 철원군 제공

이번 가을에는 맨드라미, 백일홍, 천일홍, 가우라, 버베나, 해바라기, 코스모스, 억새, 코키아 등 다채로운 초화류가 식재되어 가을철 특유의 따뜻한 색감으로 꽃밭을 물들였다. 특히 도로변 맨드라미의 화려한 식재 물결은 관광객의 이목을 잡기에 충분했으며, SNS 인증 명소로 각광받았다.

이번 가을 시즌에는 봄철 이상기후로 인한 어려움을 교훈 삼아, 사전 준비 단계부터 기상 변수와 개화 시기를 면밀히 분석하고 식재 계획을 전면 재검토하였다. 철저한 현장 점검과 체계적인 관리로 수종별 생육 상태를 주기적으로 확인하였으며, 토양 개량 및 배수 개선 등 기초 환경 조성에도 만전을 기했다. 그 결과, 전체적으로 균형 잡힌 개화와 안정적인 경관을 선보이며 방문객들에게 한층 쾌적하고 완성도 높은 관람 환경을 제공할 수 있었다.

고석정 꽃밭은 단순한 관광명소를 넘어 지역과 상생하는 공동체형 꽃밭으로 한 걸음 나아갔다. 꽃밭 인근 주민들이 참여하는 농특산물 판매부스와 지역 문화예술인 공연 프로그램이 함께 운영되어 지역 경제 활성화에도 기여했다. 또한, 철원군은 관람객이 몰리는 주말마다 환경정화활동을 진행하여 '깨끗한 꽃밭, 다시 오고 싶은 철원'을 목표로 지속 가능한 운영체계를 만들어가고 있다.

고석정 꽃밭이 해를 거듭할수록 인기를 얻으며, 타 지자체의 우수사례 벤치마킹 방문지로 선정되고 각종 단체의 행사장으로 활용되고 있다. 또한 예능·다큐멘터리·드라마 등 다양한 방송 프로그램의 촬영지로 주목받으면서, 철원군을 널리 알리는 데에도 큰 홍보 효과를 거두고 있다.





이현종 철원군수는 "이번 가을시즌 고석정 꽃밭이 안정적인 개화와 쾌적한 관람환경으로 많은 분의 호응을 얻었다"며 "앞으로도 변화하는 기후에 대응하고, 더욱 완성도 높은 꽃밭으로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

