태백시, 치매환자·보호자 숲속에서 쉼표를 찾다…만족도 98%

태백시, 치매환자·보호자 야외치유 프로그램 운영

재충전의 시간…'숲속 치유'로 돌봄 스트레스 해소

강원도 태백시(시장 이상호)는 태백시보건소 치매안심센터에서 지난 28일 치매환자와 보호자를 대상으로 '치매환자·보호자 야외치유 프로그램'을 삼척 활기 치유의 숲에서 운영했다고 31일 밝혔다.

태백시가 지난 28일 치매환자와 보호자를 대상으로 '치매환자·보호자 야외치유 프로그램'을 삼척 활기 치유의 숲에서 운영하고 있다. 태백시 제공

이번 프로그램은 치매환자와 보호자의 장기간 돌봄으로 인한 신체적·정신적 피로를 해소하고, 자연 속에서 심리적 안정을 도모하기 위해 마련한 것이다.

이날 참여한 30여 명의 환자와 보호자들은 ▲숲길 걷기 ▲명상 ▲차 마시기 ▲족욕 등 산림치유 프로그램을 체험하며 푸른 숲속에서 몸과 마음을 치유하는 시간을 가졌다.

만족도 조사 결과, 참여자의 98%가 '만족 이상'으로 응답했으며 "자연 속에서 힐링할 수 있어 좋았다", "돌봄 스트레스가 완화되었다" 등 긍정적인 반응을 보였다.





태백시 관계자는 "이번 프로그램을 통해 대상자들이 일상에서 잠시 벗어나 재충전의 시간을 가질 수 있었다"며 "앞으로도 치매환자와 보호자의 심리적 안정과 정서적 지지를 위한 다양한 치유 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 밝혔다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

