양주시, 첨단무기 대공개…드론봇 페스티벌로 '드론 산업 중심도시' 도약 선언

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지작사·경기도·양주시, 'Army TIGER 드론봇 페스티벌' 개막

K2 전차부터 아파치까지…드론봇 세미나 등 첨단 강군 향연

민·관·군 상생의 장…전투체계 시연·드론 경연 등 볼거리 다양

육군 지상작전사령부와 경기도·양주시가 공동주최하고 민·관·군 행사추진위원회가 함께 주관하는 '2025 Army TIGER 드론봇 페스티벌'이 31일 개막식을 시작으로 경기도 양주시 광적면 소재 가납리비행장에서 열렸다.

육군 지상작전사령부와 경기도·양주시가 공동주최하고 민·관·군 행사추진위원회가 함께 주관하는 '2025 Army TIGER 드론봇 페스티벌'이 31일 양주시 광적면 소재 가납리비행장에서 개막식을 열고 있다. 양주시 제공

AD

지작사와 양주시는 육군 드론봇 전투체계를 비롯한 지상군의 다양한 첨단 전투무기·장비 등을 국민에게 소개하고, 유무인 복합체계 기반조성과 민·관·군 상생협력, 대군신뢰 증진을 위해 2021년부터 매년 'Army TIGER 드론봇 페스티벌'을 개최하고 있다.

31일 실시된 '2025 Army TIGER 드론봇 페스티벌' 개막식에는 행사 공동주최자인 지상작전사령관 주성운 대장과 김대순 경기도 2부지사, 강수현 양주시장을 비롯해 윤창철 양주시의회 의장, 민의식 민·관·군 상생협의회 총괄위원장, 박정이 밀리테크협회장, 양주시 호국보훈단체 대표 및 관계자, 양주시 주요 기관장과 지역주민 그리고 군 장병이 참석했다.

개막식 행사에서는 지작사령관, 경기도 2부지사, 양주시장, 민의식 상생협의회 총괄위원장의 개식사에 이어 육군항공 축하비행, 태권도ㆍ특공무술 시범, Army TIGER 전투체계 시연, MC 퍼레이드, 공군 MC-130K 축하비행 등을 선보였다.

이날 개막식에서 주성운 지작사령관은 "급변하는 현대전의 양상은 드론봇 전력이 더 이상 선택이 아닌 필수인 시대가 도래했음을 말해주고 있고, 이에 지작사는 국방부·육군의 군사혁신과 연계하여 드론·대드론 실증 전담부대 지정, 다족보행로봇 경계작전 운용 등 미래 전장을 주도할 지상군 드론봇 전투체계 발전을 위해 노력하고 있다"며 "국민과 함께하는 이번 드론봇 페스티벌이 첨단 강군을 향해 나아가는 우리 군의 발전 방향성에 대한 국민적 공감대를 형성하고 함께 즐기는 축제의 장이 되길 바란다"고 전했다.

강수현 양주시장은 "이번 축제는 민·관·군이 함께 힘을 모아 지역 경제에 활력을 불어넣고, 양주시가 4차 혁명을 선도하는 드론 산업의 중심도시로 도약하는 발판이 될 것"이라며 "3일간 펼쳐지는 페스티벌에서 소중한 분들과 함께 잊지 못할 추억을 만드시길 바란다"고 전했다.

육군 지상작전사령부와 경기도·양주시가 공동주최하고 민·관·군 행사추진위원회가 함께 주관하는 '2025 Army TIGER 드론봇 페스티벌'이 31일 양주시 광적면 소재 가납리비행장에서 개막식을 열고 있다. 양주시 제공

행사기간인 31일부터 11월 2일까지 K2전차, K9자주포, 천무, 비호복합, 수리온·아파치헬기, K808차륜형장갑차 등 30여 종의 지상군의 핵심 첨단무기가 전시되고 장비들에 대한 견학·탑승체험도 진행된다.

또한, 군(軍) 및 국내 민간기업ㆍ방산업체가 연구·개발하고 있는 다양한 군사용 드론 및 대드론, 무인기, 로봇 등 첨단무기와 장비 전시부스가 별도 운용되고, 군악대·의장대 공연, 드론 라이트쇼, 불꽃놀이 등 다채로운 볼거리와 문화행사도 열린다.

특히 군 장병과 일반인이 함께 참여하는 '드론 경연대회'는 △드론 레이싱 △드론 배틀 등 2개 종목으로 군 장병 7개팀 35명과 일반인 78명이 참가하여 31일 오전부터 3일간 진행된다.

한편, 개막식에 앞서 31일 오전에는 지상군 드론봇 전투체계의 발전을 모색하기 위한 '드론봇 전투발전 세미나가 열렸다.

로봇·드론·AI 전문가들이 참석해 진행된 세미나는「미래 작전환경 변화에 따른 지상군 드론봇 체계 발전방향」을 주제로 △전방부대 드론봇 전쟁(美 AeroViroment한국지사, 홍요섭 대표) △드론 상호운용성 기술현황과 발전전망(국방과학연구소, 정소연 박사) △AI 기반 양주시 방산 MRO+4R 클러스터 조성방안(안보경영연구원, 이창용 박사) △육군의 지상 로봇 추진방안(육군본부, 남승현 대령) 순으로 발표 및 토의가 진행되었으며, 現 기술력과 군사적 활용 발전 방향에 대해 깊은 공감대를 형성했다.





AD

육군 지상작전사령부와 경기도·양주시가 공동주최하고 민·관·군 행사추진위원회가 함께 주관하는 '2025 Army TIGER 드론봇 페스티벌'이 31일 양주시 광적면 소재 가납리비행장에서 개막식을 열고 있다. 양주시 제공

지작사 관계자는 "이번 행사가 드론봇 전투체계의 발전을 도모하고 민·관·군 상생 협력의 의미가 담긴 만큼 행사 기간 많은 분들이 방문하여 다양한 시범·공연·체험을 경험해 보시길 바란다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>