방세환 시장 "시민 목소리가 철도 나침반…2030철도 중심 교통도시 도약"

광주시, 철도망 계획 공청회 성료

2030 철도 중심 도시 도약 시동

시민 참여와 정책 반영 의지 강조

경기 광주시는 31일 시청 수어장대홀에서 '함께 그리는 철도의 미래'를 주제로 '광주시 철도망 계획 시민 공청회'를 성황리에 개최했다.

방세환 광주시장이 31일 시청 수어장대홀에서 '함께 그리는 철도의 미래'를 주제로 '광주시 철도망 계획 시민 공청회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 공청회는 광주시 장래 철도망 계획 수립 과정에서 시민과 전문가의 다양한 의견을 폭넓게 수렴하기 위해 마련된 자리로, 시민 200여 명을 비롯해 관련 전문가, 관계기관 관계자 등이 참석해 높은 관심을 보였다.

특히, 이날 행사에는 방세환 시장을 비롯해 지역구 국회의원, 경기도의회 및 광주시의회 의원, 도 철도 관계자 등 주요 인사들이 함께해 시민들의 의견을 직접 청취하며 철도 정책의 방향을 공유하는 뜻깊은 자리가 됐다.

공청회에서는 ▲광주시 철도사업 현황(광주시 스마트교통과장) ▲철도사업 및 시스템의 이해(한국철도공사 백종선 교수) ▲철도의 필요성과 구축 방향(경기연구원 김채만 박사) 등 3건의 주제 발표가 진행됐다.

이어진 질의응답 및 시민 의견 청취 시간에는 신규 철도노선 대안, 정차역 위치, 경강선 연계 방안, 지역 간 균형발전 방향 등 다양한 주제가 활발히 논의됐다.

시민들은 철도 신설을 통한 교통 접근성 개선과 지역경제 활성화에 큰 기대를 표하며 광주시 전역의 균형발전을 위한 철도망 구축 필요성에 대해 구체적이고 실질적인 의견을 제시했다.

시는 이번 공청회를 통해 수렴된 시민 의견을 향후 광주시 철도노선 계획 수립의 핵심 자료로 활용하고 향후 추진 예정인 사전타당성 조사 용역 및 기본 방향 설정에도 반영할 계획이다.

또한, 현장 외에도 오는 11월 7일까지 우편(경기도 광주시 행정타운로 50, 광주시청 스마트교통과 철도업무 담당자) 및 이메일을 통해 추가 의견을 접수받아 폭넓은 시민 참여가 정책에 충분히 반영되도록 할 예정이다.





방세환 시장은 "시민의 목소리가 곧 광주시 철도의 방향을 결정짓는 나침반이 될 것"이라며 "시민과 함께 만들어가는 철도 정책을 통해 '2030 철도 중심 교통도시, 광주'로의 도약을 실현하겠다"고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

