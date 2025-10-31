연천율무축제, 15만명 운집 대성황…지역 상생 경제축제로 '우뚝'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연천군, 매출 10억 돌파… '축제형 지역경제 모델' 입증

경기 연천군은 지난 24일부터 26일까지 3일간 전곡리유적 일원에서 '제4회 연천율무축제(농특산물 큰장터)'를 성황리에 개최했다고 31일 밝혔다.

연천군은 지난 24일부터 26일까지 3일간 전곡리유적 일원에서 '제4회 연천율무축제(농특산물 큰장터)'를 성황리에 개최하고 있다. 연천군 제공

AD

올해 축제는 '청정 연천, 율무의 고장'을 주제로 100여 농가 및 단체가 참여해 200여 개 농특산물 판매부스를 운영했으며, 방문객 약 15만 명이 다녀가며 총 10억9800만원의 판매실적을 기록했다.

이번 축제는 연천의 대표 작물인 율무를 중심으로 한 가공식품과 농특산물 판매·홍보 부스를 대폭 확대한 것이 특징이다. '율무장터'에서는 율무라떼·율무떡·율무화장품·율무차 등 율무 가공품이 다양하게 전시·판매됐으며, '율무두부 시식장'에서는 연천산 율무와 콩으로 만든 두부를 직접 맛볼 수 있는 체험이 큰 인기를 끌었다.

이 외에도 연천사과·연진쌀 홍보관, 율무마을 새술주막, 한돈·닭고기 소비촉진행사, 스마트 농기계 전시, 유튜버 '채니아빠의 율무놀이터' 등 온 가족이 즐길 수 있는 프로그램이 마련돼 관람객의 호응을 얻었다.

올해 축제는 단순한 판매행사를 넘어 지역 상생형 농업축제로 발전했다. 국화축제, 임진강 댑싸리정원, 연천시티투어 등과의 연계운영으로 관광객 체류시간이 늘었으며, 농협·축협 등 지역 단체의 할인판매전, 유튜버 라이브방송, 영수증 경품 이벤트 등이 방문객 참여를 유도했다. 특히 군이 용역을 통해 개발한 '연천율무담은즉석밥', '연천3+8곡롤' 등을 경품으로 활용해 연천 율무의 가공산업 홍보에도 기여했다.

연천율무축제는 4회째를 맞아 전년 대비 매출액 9.4% 증가(2024년 10억400만원 → 2025년 10억9800만원), 방문객 1만명 증가(14만명 → 15만명)로 성장세를 이어가며 '지역 농업인과 소비자가 함께 만드는 경제축제'로 자리매김했다.

다만, 축제 전 우천으로 인한 잔디 손상, 이동식화장실 부족, 전기용량 한계 등의 문제가 일부 제기돼 군은 내년부터 장소 조정 및 시설 개선, 체험 프로그램 확대, 홍보 집중화(서울·경기북부권) 등을 추진할 계획이다.





AD

김덕현 연천군수는 "율무축제가 단순한 판매행사를 넘어 지역농가의 판로개척과 가공산업 활성화를 견인하는 플랫폼으로 자리 잡았다"며 "내년에는 어린이·가족 중심의 체험콘텐츠를 강화하고 품질 중심의 농가 선발제도를 도입해 더 품격 있는 축제로 발전시킬 계획"이라고 밝혔다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>