이마트, 수능 대박 기원 할인행사…보온병 최대 50%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3~12일 프로모션

이마트24도 행운부적 스티커 동봉 약콩두유빵 판매

이마트는 오는 13일 대학수학능력시험을 앞두고 수험생 응원을 위한 할인행사를 진행한다고 2일 밝혔다.

이마트 수능 대박 기원 할인행사. 이마트 제공

AD

3일부터 12일까지 수능 대박을 기원하며 초콜릿·캔디류부터 수능 당일 꼭 필요한 보온 도시락, 손목시계, 핫팩 등을 할인해 판매한다. 우선 롯데웰푸드, 해태, 오리온 등 10개 브랜드의 초콜릿·캔디·젤리류를 2만원 이상 구매 시, 5000원 상품권을 증정하는 이벤트를 준비했다.

또 수능 응원용 선물로 인기가 많은 '페레로로쉐 콜렉션 T9(97.2g)'을 신세계포인트 적립 시 50% 할인한다. 이마트와 SSG닷컴 이마트몰에서 단독으로 선보이는 '롯데 찰떡파이 호박엿맛(150g)'과 '해태 메가 홈런볼 초코(300g)'는 각각 3840원과 7980원에 구매할 수 있다.

이마트에서만 운영하는 단독 모델인 '락앤락 수능 기획 텀블러 6종'은 기존 모델 대비 30% 이상 저렴하게 기획해 1만1900원부터 1만5900원까지 용량별 선택이 가능하다.

또 글로벌 보온 브랜드로 전 세계적으로 사랑받는 '써모스 보온·보냉 품목'은 신세계 포인트 적립 시 최대 50% 할인하며, 대표 품목으로 '써모스 뉴 플+스 반반 보온 도시락 크림' '써모스 데일리 원터치 텀블러(600㎖)'를 각 행사가 4만6800원과 1만9900원에 판매한다.

이 밖에 시험장 내부 보온을 위한 '산리오 논슬립 메모리폼 방석 4종'과 '산리오 무릎담요 3종'도 각각 2000원 할인해 행사가 6900원으로 구매할 수 있다.

이마트24는 수능이 있는 11월 한 달간 약콩두유빵으로 행운과 응원의 메시지를 전할 수 있도록 서울대 기술지주자회사 '밥스누'와 협업해 출시한 '약콩두유 빵 시리즈' 6종(행운의약콩쿠키선물세트 제외)을 대상으로 2개 이상 구매 시 30% 할인 혜택을 제공한다. 해당 6종에는 6가지 종류의 행운부적 스티커 1개가 랜덤으로 동봉돼 있다.





AD

정우진 이마트 마케팅 담당은 "수능은 수험생들이 오랫동안 준비한 중요한 일정인 만큼 응원의 마음을 담아 할인행사를 준비했다"며 "앞으로도 고객이 원하는 방향으로 시즌에 맞는 우수한 상품을 제안할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>