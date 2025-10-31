12·29 제주항공 참사 피해자 지원·추모위, 내달 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국무총리·유가족 추천

민간위원장·공동위원장 체제

지난해 12월 발생한 제주항공 여객기 참사 피해자들을 지원하고 희생자를 기리는 '12·29 여객기 참사 피해자 지원·추모위원회'가 다음 달 공식 출범한다.

지난 4월 22일 전남 무안국제공항에서 제주항공 여객기 사고 원인을 조사 중인 항공철도사고조사위원회 관계자들이 방위각 시설(로컬라이저) 현장 조사하고 있다. 연합뉴스

AD

31일 12·29 제주항공 여객기 참사 유가족협의회에 따르면 '12·29 여객기 참사 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법'에 근거한 피해자 지원·추모위원회가 내달 12일 정부세종청사에서 출범식을 갖는다.

위원회는 참사 발생 1년여 만에 구성되는 공식 기구로, 피해자 지원과 추모사업의 기본 방향을 마련하고 각종 정책을 심의·의결하는 역할을 맡는다. 위원장은 김민석 국무총리와 유가족이 추천한 민간위원장이 공동으로 맡는다.

위원회에는 국토교통부 등 관계 부처 장관 7명과 강기정 광주시장, 김영록 전남지사를 비롯해 법률·의학·심리·인권 등 관련 분야의 민간전문가 9명이 참여한다. 총 20명 규모로 피해자 지원 분과와 희생자 추모사업 분과로 나뉘어 운영된다.

피해자 지원 분과는 생활지원금, 치료비, 심리상담 등 실질적 회복 지원을, 추모사업 분과는 추모공원·추모비 조성, 기념사업 추진 등 세부 계획을 마련한다. 유가족협의회는 "위원회 출범을 계기로 정부가 보다 적극적으로 피해자 회복과 진상규명에 나서야 한다"고 밝혔다.





AD

한편 여야는 지난 26일 국회 본회의에 12·29 제주항공 여객기 참사 국정조사 요구서를 보고하고, 곧 국정조사 특별위원회를 구성하기로 합의했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>