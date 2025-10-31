iM뱅크, 한국사회적기업진흥원과 ESG경영 확산 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

iM뱅크와 한국사회적기업진흥원은 31일 서울 iM금융센터에서 'ESG경영 확산 및 사회적기업 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다

이번 협약은 사회적기업의 자생력 강화를 위한 금융지원 확대와 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천을 통한 사회적 가치 확산을 목표로 하며, 두 기관은 협약을 통해 사회적기업이 안정적인 자금조달과 지속가능한 경영기반을 확보할 수 있도록 지원한다. 동시에 iM뱅크의 ESG 금융역량과 진흥원의 사회적기업 육성 전문성을 결합해 상호 성장하는 협력체계를 구축할 예정이다.

강정훈 iM뱅크 부행장과 정승국 한국사회적기업진흥원장이 기념촬영을 하고 있다. iM뱅크

양 기관은 '사회적기업의 성장 및 지속가능경영을 위한 지원 사업', '공공-금융기관의 지속가능한 사회적 활동 공동 사업', 'ESG 확산 및 ESG 경영 고도화를 위한 공동사업' 등을 추진할 예정이다. 구체적인 내용으로는 사회적기업 대상 전용 상품 출시 및 우대, 사회적 가치 측정 활용한 금융 인센티브 제공, 사회적기업 판로 지원 및 홍보 등으로 금융을 통한 사회적 가치 달성을 위한 다양한 사업을 위해 상호 협력할 것으로 기대된다.





황병우 iM뱅크 은행장은 "본 협약은 금융기관의 ESG경영이 사회적기업의 성장 생태계로 확장된다는 점에서 뜻 깊으며, '따뜻한 금융으로 모두가 꿈꾸는 세상을 만들다'는 경영 미션 달성을 위해 다양한 노력을 하는 iM뱅크는 더 많은 사회적기업이 성장해 건강한 사회를 만드는데 금융기관의 역할을 다하겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

