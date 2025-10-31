청송사과축제, 인기 가수 공연·체험행사 ‘북적’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9회 청송사과축제, 전 세대 즐기는 축제 열기

청송사과축제가 다채로운 프로그램과 열띤 현장 분위기로 군민과 관광객을 사로잡으며 청송의 대표 가을축제로 떴다.

지난 10월 29일 개막한 제19회 청송사과축제는 첫날 '청송문화제'로 화려한 막을 올린 뒤, 이튿날 '청송황금사과 전국고교장사씨름대회'로 축제의 열기를 끌어올렸다.

현장에서는 '사과올림픽 3종 경기', '도전! 사과선별 로또', '꿀잼 사과난타', '황금사과를 찾아라' 등 체험형 프로그램이 연일 인기를 끌며 가족 단위 관광객들의 발길이 이어지고 있다.

매일 밤 열리는 공연 프로그램도 축제의 흥을 더하고 있다. 특히 10월 30일 저녁에는 손태진, 남진, 린, 환희 등이 출연한 '헬로콘서트 좋은날' 공연에 수많은 관객이 몰리며 축제의 열기가 절정에 달했다.

31일에는 '시니어 한마당', '어르신 가요제', '청소년 뮤지컬 공연' 등 전 세대가 함께 어우러지는 행사가 진행되며, 저녁에는 김희재, 진해성, 천록담, 한강 등이 출연해 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.

오는 11월 1일(토)에는 축제의 대표 콘텐츠인 '청송사과 퍼레이드'와 '청송사과 꽃줄엮기 전국대회'가 펼쳐지고, 저녁에는 박지현, 장민호, 김다현 등이 무대에 오르는 '세계유교문화축전' 공연이 예정돼 있다.

마지막 날인 2일에는 김용빈, 전유진, 요요미 등이 초대가수로 나서는 청송군민 노래자랑이 열리고, 화려한 불꽃놀이가 축제의 대미를 장식한다.





윤경희 청송군수는 "올해 청송사과축제는 다양한 체험과 대규모 공연이 어우러진 대한민국 대표 가을축제로 자리 잡았다"며 "누구나 안심하고 즐길 수 있는 축제장을 마련했으니 가족과 함께 청송의 매력을 만끽하길 바란다"고 말했다.

청송사과축제 '꿀잼 사과난타' 현장.

