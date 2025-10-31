어르신 건강 지킨 울산엘리야병원, 경로위안행사서 의료지원 봉사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의료지원 참여 응급환자 보살펴

울산엘리야병원이 10월 노인의 날을 기념해 울산 북구 지역의 주민자치위원회와 청년회 등이 주관하고 유관 단체 봉사자들이 참여한 경로 위안 행사에 연이어 의료지원을 나서며 응급환자를 보살펴 참가자들로부터 호평받고 있다.

지난 23일 염포운동장에서 개최된 '염포동 경로잔치'를 시작으로 25일 매곡중학교 체육관 '농소2동 어르신 한마음 큰잔치', 26일 호계초등학교 체육관 '농소1동 어버이 효도 큰잔치', 27일 쇠부리체육센터 '농소3동 어르신 위안 잔치'까지 총 3000여명이 참석한 행사에 병원 의료진과 구급차량을 지원했다.

이에 앞서 10월 1일 울산북구노인복지관이 주관한 '노인의 날 기념 선배시민 문화제'에도 의료지원에 참여하는 등 지역 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 적극 협조하고 있다.

이번 행사 중 울산엘리야병원 의료진은 저혈당, 급성 소화불량 등 내과 질환에 대한 신속한 응급처치로 환자를 안정시켰다.

특히 심혈관 시술을 받고 약물복용 중인 70대 환자가 경미한 심장 이상 증세를 호소하자 병원 응급실로 이송하는 등 신속한 대처로 행사 관계자와 참가자들로부터 극찬받았다.

울산엘리야병원 정영환 병원장은 "대한민국이 고령화 사회로 변화되면서 지역 어르신에 대한 관심과 배려가 절실하다"라며 "존경과 기쁨을 나누고 화합의 자리가 돼야 할 지역 행사가 건강하고 안전하게 진행될 수 있도록 앞으로도 변함없이 지원하고 참여하겠다"라고 소감을 전했다.





향후 울산엘리야병원은 '의료봉사지원단'을 구성해 지역 행사 지원 요청이 있을 경우 적극 협조하며 체계적인 의료지원에 나설 계획이다.

울산엘리야병원 경로 위안 행사 의료지원 참여(농소2동).

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

