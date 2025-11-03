본문 바로가기
캐나다·호주 등과 경제·안보회담…李대통령 '실용외교' [3분 브리프]

입력2025.11.03 08:00

시계아이콘00분 39초 소요
언어변환 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①이재명 대통령, APEC 정상회의 계기 加·호주 등 연쇄 양자 회담
②글로벌 에너지 리더들, AI 시대 전력 해법 논의
③반도체 장비·선박 투자 급증…설비투자 7개월 만에 최대폭 증가

MARKET INDEX : Year to date
캐나다·호주 등과 경제·안보회담…李대통령 '실용외교' [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 상승 마감…아마존 등 일부 기술주 호실적
○이어진 상승 랠리…차익실현 매물에 상승폭 제한적
○일부 Fed 인사 매파적 발언 나오기도

Top3 NEWS
■ 李대통령, 加·호주 등과 연쇄 경제·안보회담…'실용외교' 결실 [경주APEC]
○加와 비밀정보보호 협정 체결
○호주 총리 포스코 제철소 방문
○뉴질랜드와 전략동반자 격상
■ [경주APEC]에너지 리더들, 'AI 시대' 전력 해법 모색
○테라파워 등 원자력 업계 '에너지 믹스' 논의
○"전력 수요와 탄소중립, 동시에 해결할 방법"
○'미국산 LNG 활용' 아태 지역 협력방안 고민
■ 9월 설비투자 12.7%↑…7개월 만에 최대폭 증가(종합)
○반도체 장비·선박 투자 급증
○전산업생산 1.0%↑, 건설기성 11.4%↑
○소매판매, 의복·승용차 부진 0.1%↓
그래픽 뉴스 : 코스피 4000에도 웃지 못하는 개인…팔면 오르고 사면 내리고
캐나다·호주 등과 경제·안보회담…李대통령 '실용외교' [3분 브리프]

○10월 순매수 상위 종목 분석
○개인이 6조 순매도한 삼성전자, 이달 들어 24% 상승
○곱버스·금현물 ETF 투자했다 '낭패'

the Chart : 기준금리 동결에도 주담대 '역주행'…최저금리 4%대도 코앞
캐나다·호주 등과 경제·안보회담…李대통령 '실용외교' [3분 브리프]

○한국은행 기준금리 3회 연속 동결에도 주담대 금리 상승
○시장금리 상승·가산금리 유지 영향
○대출금리 오름세 당분간 지속

오늘 핵심 일정

국내

리브스메드 코스닥 청약, 예정 공모가 4만4000~5만5000원

페스카로 코스닥 청약, 예정 공모가 1만2500~1만5500원


해외

10:45 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (10월)

17:55 독일 제조업 구매관리자지수 (10월)

23:45 미국 제조업 구매관리자지수 (10월)


◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 1℃(6) ｜최고기온 : 12℃(2℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
캐나다·호주 등과 경제·안보회담…李대통령 '실용외교' [3분 브리프]

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

