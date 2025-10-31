삼육부산병원, 결핵·COPD·천식 적정성 평가 ‘모두 1등급’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호흡기 질환 진료역량…“지역민 신뢰에 보답”

삼육부산병원은 건강보험심사평가원이 발표한 '제7차 결핵 적정성 평가', '제10차 만성폐쇄성폐질환(COPD) 적정성 평가', '제11차 천식 적정성 평가'에서 모두 1등급을 획득했다고 31일 전했다.

이 결과는 병원이 호흡기 질환 전반에 걸쳐 높은 수준의 진료 품질과 관리체계를 갖추고 있음을 보여주는 성과로 평가된다.

결핵 적정성 평가는 지난해 상반기 결핵 환자를 대상으로 ▲결핵균확인검사 실시율 ▲감수성검사 실시율 ▲약제처방 일수율 ▲치료성공률 등 지표를 종합해 진행됐다. 삼육부산병원은 96.2점을 기록하며 전체 평균(94.5점)과 종합병원 평균(94.0점)을 모두 상회, 2회 연속 1등급을 받았다.

또 2024년 진료분을 기준으로 한 COPD 적정성 평가에서도 94.3점을 받아 전체 평균(70.2점)과 종합병원 평균(80.9점)을 크게 웃돌았다.

주요 평가항목은 ▲폐기능검사 시행률 ▲지속방문 환자비율 ▲흡입기관지확장제 처방 환자비율 등이다. 병원은 3회 연속 최고등급을 유지했다.

천식 적정성 평가에서도 ▲폐기능검사 시행률 ▲지속 방문 환자비율 ▲흡입스테로이드(ICS) 처방 환자비율 등에서 우수한 성적을 기록해 3회 연속 1등급을 받았다.





최명섭 삼육부산병원장은 "이번 평가는 호흡기 질환에 대한 철저한 진료관리와 환자 중심 치료 노력이 인정받은 결과"라며 "지역사회 주민의 건강을 위해 전문성과 진료의 질 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.

