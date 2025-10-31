송명준 HD현대 사장, '회계의 날' 기념식에서 국무총리 표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

회계 투명성 제고·지배구조 개선 공로 인정

지주사 체제 확립·ERP 고도화 등 혁신 주도

“가장 깨끗한 회사로”…책임경영 강화 의지

송명준 HD현대 재무지원실장 겸 HD현대오일뱅크 대표이사 사장이 '제8회 회계의 날' 기념식에서 국무총리 표창을 받았다.

송명준 HD현대 재무지원실장 겸 HD현대오일뱅크 대표이사 사장. HD현대

AD

HD현대는 31일 오후 금융위원회 주최로 서울 여의도 FKI타워(전경련회관)에서 열린 '제8회 회계의 날' 기념식에서 국무총리 표창을 수상했다고 밝혔다. '회계의 날'은 회계 투명성의 중요성을 알리고 종사자를 격려하기 위해 2017년 제정된 법정기념일로, 매년 10월 31일 열린다.

송명준 사장은 HD현대의 사업분할과 지주회사 체제 확립을 주도하고, 그룹 회계정책 일원화·전사적 자원 관리(ERP) 시스템 구축·연결결산 고도화 등을 추진했다. 지속 가능한 경영체계 구축과 재무 건전성 강화에 공헌한 점 또한 높이 평가된 것으로 알려졌다.





AD

HD현대 관계자는 "투명한 회계 관리와 선진 지배구조 정착이 인정받은 결과"라며 "창업주의 '깨끗한 회사' 철학을 바탕으로 책임경영을 강화하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>