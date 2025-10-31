인천 제조업체 10곳 중 7곳 "올해 매출, 목표치 미달 전망"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내수시장 침체·수출시장 경기 둔화 등 요인

고용·노동시장 유연화 및 지역경제 활성화 지원 시급

인천지역 제조 업체 10곳 중 7곳은 올해 매출이 목표치에 미달할 것으로 전망했다.

31일 인천상공회의소에 따르면 지난달 인천 내 기업 235곳을 대상으로 조사한 결과 72.7%는 올해 매출 실적이 목표치보다 낮을 것으로 내다봤다. 기업들은 매출 증대를 가로막는 요인으로 내수시장 침체(58.7%), 수출시장 경기 둔화(21.1%), 시장 경쟁상황 심화(11.2%), 공급망 등 생산차질(4.7%) 순으로 답했다.

또 올해 영업 이익이 목표치에 못 미칠 것으로 본 기업도 전체의 77.9%에 달했다. 수익성 악화의 원인으로 원자재 가격 상승(42.4%)이나 인건비 상승(28.6%)을 주로 꼽았으며 이자 등 금융 비용 증가(12.5%)나 관세 증가(8.2%) 등이 수익성에 악영향을 끼친다는 의견도 나왔다.

인천 제조업체는 생산 및 조직 관리의 가장 큰 애로 요인으로 기업 자금 사정(40.3%)을 꼽았다. 이어 인력 수급'(27.7%), 부품조달 등 공급망 관리(13.9%), 기업 규제 대응(13.4%), 노사관계(3.5%) 순으로 답했다.

새 정부 출범 이후에도 어려운 경영 여건이 개선되지 않아 인천 기업들이 체감하는 부담은 여전히 큰 것으로 나타났다. 무역환경 측면에서는 철강·자동차 등 인천지역 주요 수출 품목에 대한 미국 관세 정책이 급변하면서 무역환경 불확실성이 '증가했다'는 응답이 31.6%('크게 증가' 14.3%), '일부 증가' 17.3%로 조사됐다.

또 중대재해처벌법, 노란봉투법, 상법 개정 등 기업 규제가 강화되면서 새정부 출범 이후 기업경영 관련 법과 제도에 대한 부담이 '가중됐다'고 느끼는 기업은 37.6%('크게 가중' 16%), '일부 가중' 21.6%로 나타났다.

정기국회에서 입법논의를 앞둔 시점에 인천 제조업체들은 법인세 등 기업비용 증가(26.7%)를 가장 크게 우려했다. 이어 노사관계 부담 증대(22.1%), 상법·공정거래법 등 기업제도 규제 강화(19.3%), 입지·환경 등 규제 강화(13.4%), 정년연장 등 고용부담 가중(8.7%), 납품대금연동제 등 시장규제 확대'(7.7%) 순으로 꼽았다.

조사 대상 기업 중 27%는 가장 필요한 입법으로 고용·노동 시장 유연화를 꼽았으며, 지역경제 활성화 지원(17.9%)이나 투자·연구·개발 인센티브 확대(16.3%), 위기산업 사업재편 등 지원(10.0%), 부품수급 등 공급망 안정화 지원(10.0%), 외국인고용 등 인력수급 지원(6.8%)도 시급하다고 지적했다.





인천상공회의소 관계자는 "인천 제조업체들은 매출 부진과 원자재·인건비 상승, 대내외 경제 불확실성 등 복합적인 위기를 느끼고 있다"며 "기업이 적극적인 투자와 고용에 나설 수 있도록 자금 지원이나 기업 규제 완화가 필요하다"고 밝혔다.





