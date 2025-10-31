‘한 잔의 차로 외교를 잇다’…비비비당, 경주 힐튼에 웰컴 티세트 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비비비당이 2025 APEC 정상회의 참석차 방한한 미국 트럼프 대통령이 투숙한 경주 힐튼 스위트 객실에 웰컴 티세트를 제공했다.

이번 웰컴 티세트는 한국 도자의 미학과 한국 차의 정수를 선보이기 위해 김동준 작가가 직접 제작한 백자 다완과 비비비당의 대표 블렌딩 티 '오감차', 그리고 트럼프 대통령이 즐기는 차로 알려진 말차를 준비한 것이 특징이다.

오감차는 제주 비트, 해남 생강, 창녕 도라지, 우엉, 안동 황정을 조화롭게 배합해 혈관 건강과 면역 증진에 도움을 주는 블렌딩 티로, 오감에 머무는 향과 기운을 담아 다다름의 화합과 협력을 상징한다. 아울러 말차는 트럼프 대통령의 평소 선호 차로 알려져 있어, 양국의 문화적 교차점을 섬세히 반영했다.

비비비당 측은 "백자의 담백한 아름다움과 한국 고유의 향과 미를 오롯이 담은 한잔의 차를 통해 한국 다도의 품격을 국제사회에 소개하고자 했다"고 전했다.





이어 "이번 웰컴 티세트는 한국 전통과 현대 감각, 그리고 국가 간 우의를 동시에 담아낸 작은 예"라며 "앞으로도 한국 차 문화의 아름다움을 세계 무대에서 지속적으로 전하고자 한다"고 덧붙였다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

