광주·전남 9월 건설수주 증가…공공 토목공사 중심

광주 133.6%·전남 72.2%↑

민간 부문은 부동산 경기 둔화로 감소

올해 9월 광주·전남의 건설경기가 공공 부문 토목공사를 중심으로 회복세를 보였다. 광주는 전년 같은 달보다 130% 이상, 전남은 70% 넘게 건설수주액이 늘었으며, 민간 부문은 부동산 경기 둔화로 감소했다.

31일 호남지방통계청이 발표한 '9월 광주·전남 산업활동동향'에 따르면 지난달 광주의 건설수주액은 1,614억원으로 전년 동월 대비 133.6% 증가했다. 전국 수주액(14조3,714억원) 중 비중은 1.1%였다.

발주자별로는 공공 부문 수주가 지난해보다 675.4% 늘었고, 민간 부문은 부동산·금융·보험·서비스업 감소의 영향으로 3.8% 줄었다. 공사 종류별로는 철도·궤도·조경공사 등의 증가로 토목 부문이 835.4% 늘었고, 학교·병원·관공서를 중심으로 한 건축 부문도 39.1% 증가했다.

전남의 9월 건설수주액은 1,407억원으로 지난해보다 72.2% 상승했다. 공공 부문은 280.1% 증가했으나, 민간 부문은 부동산과 제1차 금속 산업 등의 부진으로 69.3% 감소했다. 도로·교량, 발전·통신 공사 증가로 토목 부문 수주는 208.4% 늘었고, 주택·공장·창고 건설이 줄며 건축 부문은 71.1% 감소했다.

광공업 생산은 지역별로 엇갈렸다. 광주의 광공업 생산지수는 131.5로 전년 대비 28.2% 증가했으며, 전월 대비로는 8.4% 감소했다. 자동차, 전기장비, 담배 생산이 늘었으나 고무·플라스틱, 금속가공, 인쇄 및 기록매체 등은 줄었다.

반면 전남의 광공업 생산지수는 101.6으로 전년보다 5.4%, 전월보다 0.8% 각각 감소했다. 식료품, 고무·플라스틱, 기계장비 수리 등은 증가했지만 1차 금속, 기타운송장비, 화학제품 생산이 줄었다.





소비 동향을 보여주는 대형소매점 판매액지수는 광주가 96.8로 전년 대비 8.2% 감소했고, 전남은 75.6으로 21.7% 줄었다.





