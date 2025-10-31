AI 코딩밸리, ‘AI 마케팅’ 코스 출시…“인공지능으로 매출 확대”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유리프트가 운영하는 AI·코딩 학습앱 'AI 코딩밸리'가 생성형 AI를 활용한 실무 마케팅 학습 코스 'AI 마케팅'을 정식 출시했다고 밝혔다. 이번 코스는 챗GPT, 제미나이(Gemini) 등 10개 이상의 최신 AI 툴을 활용해 블로그 포스트부터 숏폼 광고 영상까지 제작할 수 있는 실무 중심 커리큘럼이다.

최근 유튜브 운영, 블로그 자동화, 수익형 웹사이트 운영 등 수익 창출 목적으로 생성형 AI를 활용하는 이들이 늘고 있는 가운데, 많은 입문자들이 실전 활용에 어려움을 겪고 있다. 'AI 마케팅' 코스는 마케팅 경험이 없는 입문자도 강의와 LLM 실습을 통해 실무 기술을 습득할 수 있도록 설계됐다.

특히 이번 코스는 SEO 최적화 블로그 포스트 작성법, AI 활용 A/B 테스트 및 성과 분석, 고객 데이터 기반 CRM(고객 관계 관리) 메시지 발송 시스템 등 전문적인 마케팅 실무 내용이 포함됐다. 학습자는 기초적인 마케팅 콘텐츠 제작부터 광고 운영, 고객 관리까지 체계적인 마케팅 프로세스를 학습할 수 있다.

'AI 마케팅' 코스는 △콘텐츠 마케팅 △퍼포먼스 마케팅 △CRM 마케팅 세 가지 주제로 구성됐다. 강의 대상은 △기업 마케팅 실무자 △마케팅 자동화가 필요한 1인 기업가 등이다. 수강생은 실무 중심 커리큘럼을 통해 AI로 즉각적인 결과물을 만들어 외주 비용 절감, 매출 확대 등의 경제적 효과를 기대할 수 있다.





한편, 'AI 마케팅'은 런칭 이후 전체 코스 중 인기 코스 상위 10%에 진입하며 수강생들의 높은 관심을 받고 있다. 이비호 유리프트 대표는 "AI 마케팅은 누구나 실무에 사용할 수 있는 마케팅 결과물을 만들 수 있도록 설계한 실전형 코스"라며 "앞으로도 AI를 활용한 실무 역량 강화 코스를 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.





