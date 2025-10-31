삼성·LG전자, '코리아세일페스타' 동참…"TV·가전 등 할인행사"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성전자와 LG전자가 국내 최대 쇼핑 행사인 '2025 코리아세일페스타'에 맞춰 다양한 프로모션을 진행한다고 31일 밝혔다.

삼성전자는 다음달 1일부터 10일까지 'AI 구독클럽' 행사 제품을 'AI 올인원 2.0' 요금제로 구매한 고객에게 첫 달 구독료에 해당하는 삼성전자 멤버십 포인트를 제공한다.

또 여러 품목을 함께 구입할수록 혜택이 커지는 '스마트 패키지'를 운영해 제품 종류와 수량에 따라 최대 460만원 상당의 혜택을 지원한다.

이와 함께 오는 5일 '소상공인의 날'을 맞아 자영업자를 위한 '소상공인 특별전'을 진행한다.

비즈니스 TV, 호텔 TV, 전자칠판, 모니터, 노트북 등 주요 사업장용 제품을 최대 50% 할인된 가격에 한정 수량으로 판매한다.

LG전자는 다음 달 16일까지 공식 온라인몰과 오프라인 매장에서 주요 품목을 할인 판매하고, 멤버십 적립 및 경품 이벤트를 연다.

LG전자 베스트샵에서는 TV, 냉장고, 김치냉장고, 세탁기 등 8개 품목을 최대 38% 할인하며, 멤버십 앱과 베스트샵 홈페이지를 통해 최대 116만원 상당의 쿠폰팩을 제공한다. 또 이벤트 응모 고객에게는 경품을 증정한다.





온라인몰에서는 주차별로 최대 56% 할인 제품을 선보이며, 회원 전원에게 총 50만원 상당의 할인 쿠폰을 지급한다.





