여수시, '2025 중국 포트세일즈'서 국제 크루즈 유치 활동

2026세계섬박람회 연계 관광 자원 소개

전남 여수시(시장 정기명)는 지난 30일부터 이틀간 중국 상하이에서 열린 '2025년 중국 포트세일즈(Port-Sales)'에 참가해 국제 크루즈 유치를 위한 마케팅 활동을 전개했다고 31일 밝혔다.

이번 행사는 해양수산부가 주관하고 부산, 제주, 인천, 서산 등 국내 주요 크루즈 기항지 도시가 공동으로 참가한 가운데 중국 국적 '아도라 크루즈'를 비롯해 MSC, 로열캐리비언, 코스타 등 주요 글로벌 크루즈 선사 6개사와 현지 여행사 17개사가 참석했다.

여수시는 30~31일 중국 상하이에서 열린 '2025년 중국 포트세일즈'에 참가해 국제 크루즈 유치를 위한 마케팅 활동을 전개했다. 여수시 제공

여수시는 행사 기간 중국 크루즈 업계 관계자들과 1:1 B2B 상담을 진행하며 여수항의 우수한 인프라와 관광자원을 집중 홍보했다.

특히 크루즈 기항 인센티브 제도 등 선사와 여행사 대상 맞춤형 설명을 통해 여수의 경쟁력을 알렸으며, 2026여수세계섬박람회와 연계해 '섬섬여수길-낭도 코스'의 섬 파노라믹 투어를 소개하는 등 여수에서만 가능한 차별화된 체험 콘텐츠를 적극 알렸다.

시 관계자는 "이번 포트세일즈를 통해 중국 크루즈 업계에 여수도 부산, 제주만큼이나 다채로운 매력을 지닌 기항지임을 알리는 계기가 됐다"며 "앞으로도 더 많은 국제 크루즈선이 여수항을 찾을 수 있도록 적극적인 유치 활동을 이어가겠다"고 말했다.





한편 올해 여수항에는 총 6척의 국제 크루즈가 입항했으며 2026년에는 17항차의 입항이 예정돼 있다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

